Дівчина тижня: українка Ярослава Магучіх, яка стала найкращою юною спортсменкою Європи

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Ярослава Магучіх – 18-річна українська легкоатлетка, яка стала найкращою юною спортсменкою Європи.

Два роки ця красуня не знала рівних на юнацьких змаганнях зі стрибків у висоту – виграла чемпіонат світу, Європи, Олімпійські ігри. Тепер 18-річна Ярослава Магучіх робить впевнені кроки в дорослому спорті. Тож сьогодні ми тебе познайомимо ближче з українською спортсменкою, яку визнали найкращою молодою легкоатлеткою Європи.

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Нагадаємо, що не так давно дівчина завоювала "срібло" на чемпіонаті світу в Досі – підкоривши планку на висоті 2,04 метра, Ярослава встановила світовий рекорд серед спортсменок до 20 років. А зараз українська стрибунка у висоту 18-річна Ярослава виграла відразу дві найпрестижніші премії за один вечір. Перша премія красуні дісталася в Таллінні. Європейська легкоатлетична асоціація назвала українку "висхідною зіркою року" у своєму виді спорту. Переможницю номінації визначали голосуванням серед ЗМІ, фанатів, представників національних федерацій і експертної комісії European Athletic.

І в цей же день Ярослава Магучіх була визнана найкращою юною спортсменкою Європи у всіх літніх видах. Премія імені колишнього президента польського Олімпійського комітету Петра Нуровського була привласнена українці на Генеральній асамблеї Європейських олімпійських комітетів у Варшаві.

Але, попри тренування, змагання та перемоги, юна красуня не забуває радувати своїх підписників в Instagram спокусливими кадрами. Тож ми підібрали для тебе звабливі знімки найкращої юної спортсменки Європи. Насолоджуйся:

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