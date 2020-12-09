Сексуальна британка оплачує навчання продажем своєї білизни

Студентка-фізик з Ньюкаслського університету почала продавати свою ношену білизну і заробляє на цьому чималі гроші. Сім'я і друзі дівчини не знають про її "хобі" і вважають, що вона заробляє на навчання різьбленням по дереву.

Як розповіла 30-річна Мел Браун, ідея продавати речі прийшла до неї після того, як вона виставила на eBay кілька масок для Хеловіну і отримала повідомлення від незнайомця, який захотів купити її поношені рукавички за 15 фунтів.

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"Після цього він став просити мою спідню білизну. Це надихнуло мене на розвиток свого інтернет-магазину, щоб у мене був пасивний дохід під час навчання", – зазначила дівчина. Речі, призначені для покупців, вона носить близько двох днів, займаючись своїм повсякденним життям.

"Одного разу мене попросили надіти колготки з сандалями і наступити на варення, цукерки і свіжі фрукти. Замовник хотів, щоб я спакувала роздавлені солодощі і відправила разом з відео. Це був 10-секундний ролик, але я отримала за нього 45 фунтів", – поділилася Браун.

Кілька місяців тому вона відкрила інтернет-магазин і за цей час його відвідали майже 20 000 осіб. За словами студентки, попит настільки високий, що їй практично не доводиться прати білизну. Зараз таке заняття приносить красуні до 600 фунтів стерлінгів на місяць.

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