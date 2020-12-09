На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Сексуальна британка оплачує навчання продажем своєї білизни
-
- 3
Студентка-фізик з Ньюкаслського університету почала продавати свою ношену білизну і заробляє на цьому чималі гроші. Сім'я і друзі дівчини не знають про її "хобі" і вважають, що вона заробляє на навчання різьбленням по дереву.
Як розповіла 30-річна Мел Браун, ідея продавати речі прийшла до неї після того, як вона виставила на eBay кілька масок для Хеловіну і отримала повідомлення від незнайомця, який захотів купити її поношені рукавички за 15 фунтів.
І ще: Забула, як займатись справжнім сексом: порнозірка Лана Роудс здивувала історією (18+)
"Після цього він став просити мою спідню білизну. Це надихнуло мене на розвиток свого інтернет-магазину, щоб у мене був пасивний дохід під час навчання", – зазначила дівчина. Речі, призначені для покупців, вона носить близько двох днів, займаючись своїм повсякденним життям.
"Одного разу мене попросили надіти колготки з сандалями і наступити на варення, цукерки і свіжі фрукти. Замовник хотів, щоб я спакувала роздавлені солодощі і відправила разом з відео. Це був 10-секундний ролик, але я отримала за нього 45 фунтів", – поділилася Браун.
Кілька місяців тому вона відкрила інтернет-магазин і за цей час його відвідали майже 20 000 осіб. За словами студентки, попит настільки високий, що їй практично не доводиться прати білизну. Зараз таке заняття приносить красуні до 600 фунтів стерлінгів на місяць.
Читайте також: Порноактори розповіли, як поєднують батьківство і роботу (18+)
-
16:44Сексуальна британка оплачує навчання продажем своєї білизни
-
16:20Довгоочікувана гра Cyberpunk 2077 може бути небезпечною для здоров'я геймерів
-
16:00Коли локдаун в Україні введуть офіційно: оголошена дата і заборони
-
15:45У Великобританії вп'ятеро виріс попит на пластичні операції: яка процедура найпопулярніша
-
15:13Біля Статуї Свободи сфотографували 12-метрового горбатого кита
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
14:41Зимові продукти, в яких міститься найбільше заліза
-
14:20AirPods Max: характеристики та ціна нових бездротових навушників від Apple
-
13:49У США створили триколісний електрокар, який не потрібно заряджати
-
13:20Найкрасивіша гравець у покер показала фанатам сідниці (фото 18+)
-
12:50Disney спекли пряниковий будиночок сім'ї МакКалістерів з Сам удома: відео
-
12:23Три звички для довголіття, які змінять життя
-
11:55Хлопець зробив романтичну пропозицію у кіно, але все не так ідеально (відео)
-
11:24Скільки людей не хочуть повертатись до роботи в офісі: нове дослідження
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
10:53Різдво врятує рік: Twenty One Pilots випустили нову святкову пісню
-
10:22Розкішна Дженніфер Лопес показала себе у всій красі у новій рекламі (18+)
-
09:52Як швидко навчатись чомусь новому: 4 прості та дієві поради
-
09:24Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 грудня
-
08:53Страви в ресторанах, як окремий вид мистецтва: приголомшливі фото їжі
-
08:25Як схуднути тим, хто дуже любить солодощі
-
07:49Астронавти зібрали на МКС перший урожай редиски: фото
-
07:18Погода в Україні 9 грудня: від денних морозів до штормового вітру
- 08 грудня
-
21:45ДИНАМО ▶ ФЕРЕНЦВАРОШ онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Європи
-
21:179 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
14:20AirPods Max: характеристики та ціна нових бездротових навушників від Apple
-
11:24Скільки людей не хочуть повертатись до роботи в офісі: нове дослідження
-
09:24Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 грудня
-
07:18Погода в Україні 9 грудня: від денних морозів до штормового вітру
- 08 грудня
-
21:45ДИНАМО ▶ ФЕРЕНЦВАРОШ онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Європи
-
18:40Спіймати Кайдаша, Zoom та як зробити все добре: що шукали українці в Google у 2020 році
-
16:50У Києві завершили реконструкцію розв'язки, яку ремонтували майже 12 років: фото
-
14:20У Google назвали ТОП пісень, які користувачі наспівували для пошуку
-
11:53У ВООЗ проти примусової вакцинації від коронавірусу: названо причину
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 грудня
-
07:19Toyota анонсувала новий електричний кросовер: чим здивує авто
- 07 грудня
-
20:23Ця зваблива лікарка захоплює чоловіків, але її вік вражає (фото)
-
17:17Яка ваша найбільша проблема: простий психологічний тест у картинці
-
14:19Як Тіна Кароль захоплювала на Танцях з зірками: всі образи красуні
-
11:18Гороскоп на цей тиждень 7 – 13 грудня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 7 грудня
-
07:19Погода в Україні 7 грудня: точний прогноз на понеділок
- 06 грудня
-
21:47Опубліковано найдетальніше фото плями на Сонці
-
18:45Дівчина тижня: гаряча модель без комплексів Шейла Фонг, яка претендує на пікантний рекорд
-
15:25Кулінарний провал: фото страв, які виглядають зовсім не апетитно
-
12:31Музика твоєї зими: плейлист нових пісень грудня
-
09:47Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 грудня
- 05 грудня
-
20:20Сатана і 2020 рік: реклама додатку для знайомств підкорює мережу
-
17:25Як правильно позувати: фото котів, які перевершують світових моделей
-
14:21Прибирання за методом Марі Кондо: як навести лад у домі та у житті