Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка Топ-модель по-українськи

Сексуальна британка оплачує навчання продажем своєї білизни

  • 3
Мел Браун - фото 1
Мел Браун / dailymail

Студентка-фізик з Ньюкаслського університету почала продавати свою ношену білизну і заробляє на цьому чималі гроші. Сім'я і друзі дівчини не знають про її "хобі" і вважають, що вона заробляє на навчання різьбленням по дереву.

Як розповіла 30-річна Мел Браун, ідея продавати речі прийшла до неї після того, як вона виставила на eBay кілька масок для Хеловіну і отримала повідомлення від незнайомця, який захотів купити її поношені рукавички за 15 фунтів.

І ще: Забула, як займатись справжнім сексом: порнозірка Лана Роудс здивувала історією (18+)

Сексуальна британка оплачує навчання продажем своєї білизни - фото 438472

"Після цього він став просити мою спідню білизну. Це надихнуло мене на розвиток свого інтернет-магазину, щоб у мене був пасивний дохід під час навчання", – зазначила дівчина. Речі, призначені для покупців, вона носить близько двох днів, займаючись своїм повсякденним життям.

"Одного разу мене попросили надіти колготки з сандалями і наступити на варення, цукерки і свіжі фрукти. Замовник хотів, щоб я спакувала роздавлені солодощі і відправила разом з відео. Це був 10-секундний ролик, але я отримала за нього 45 фунтів", – поділилася Браун.

Сексуальна британка оплачує навчання продажем своєї білизни - фото 438473

Кілька місяців тому вона відкрила інтернет-магазин і за цей час його відвідали майже 20 000 осіб. За словами студентки, попит настільки високий, що їй практично не доводиться прати білизну. Зараз таке заняття приносить красуні до 600 фунтів стерлінгів на місяць.

Сексуальна британка оплачує навчання продажем своєї білизни - фото 438472

Читайте також: Порноактори розповіли, як поєднують батьківство і роботу (18+)

Джерело: dailymail
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Життя без меж. Ніку Вуйчичу – 38, дивіться виступи найвідомішого мотиватора
  • 04 грудня, 17:20
  • 225
Скільки днів на рік проводять у своєму смартфоні найактивніші користувачі: шокуюча цифра
  • 22 листопада, 08:51
  • 128
Новорічні лайфхаки: як швидко і бюджетно прикрасити домівку взимку
  • 30 листопада, 18:05
  • 331
Загрузка...
Новини