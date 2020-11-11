Порноактори розповіли, як поєднують батьківство і роботу (18+)

Подружня пара, яка щодня знімає порноролики, розповіла, як їм вдається займатись такою роботою і що про це думають в їхньому оточенні.

Джесс та Майка Міллер з британського міста Саутенд-он-Сі можна назвати сучасними батьками, як встигають приділяти час і собі, і дітям. Але їхньою родзинкою є те, що пара кожного дня знімає інтимні ролики. Про свій незвичайний досвід вони розповіли у документальному фільми "Тільки для дорослих: батьки-порнозірки".

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"Ми не займаємось чимось таким з кимось іншим. Ми не принижуємо себе у жодному випадку чи формі", – наголошує Майк.

instagram.com/jess_mike_miller

Останній рік ця пара займається сексом за розкладом кожного дня, знімаючи це на відео. Доволі популярними є зйомки саме на тему спортзалу. І хоч вони викликають захват у публіки, але подружжю доводиться добряче втискатись у час, адже у них є лише година вранці перед тим, як відвести дітей до школи.

instagram.com/jess_mike_miller

Хоч парочка і намагалась зберегти свою кар'єру у таємниці, але все ж знайшлись ті, хто впізнав їх на пікантних роликах. Десь за місяць їхні друзі натрапили на відео з ними, а дехто з колег Майка навіть переглядав їх.

Їм доводилось навіть обговорювати питання своєї роботи з іншими батьками біля шкільних воріт.

"Коли я розмовляю з іншими жінками у школі, вони кажуть: "Я не можу повірити, що ти це робиш, адже мій чоловік отримує секс лише раз на місяць", – зізнається Джесс.

instagram.com/jess_mike_miller

Хоч через впізнаваність кар'єру Міллерів викрили, але пара не планує зупинятись. Вони навіть вигадали графік з тематичними днями тижня, щоб додати колориту. Серед них можна побачити "брудну п'ятницю" та "Неділя з оповідками".

instagram.com/jess_mike_miller

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