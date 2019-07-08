Сексуальна блогерка показала форми у прозорому купальнику (18+)

Популярна австралійська блогерка Теммі Хемброу опинилась у центрі уваги мережі через гаряче фото у бікіні. Щоправда, купальник доволі складно побачити, адже він прозорий.

25-річна фітнес-блогерка з Австралії Теммі Хемброу перетворила свій профіль в соцмережі Instagram на справжній мотиваційний блог. І справді, за білявкою з двома дітьми та ефектною фігурою стежать понад 9 мільйонів користувачів. А все тому, що дівчина без комплексів не соромиться показувати свої звабливі форми, над якими активно працює у спортзалі.

І ще: Унікальна фітнес-модель розбурхала мережу оголеною фотосесією

Зараз Теммі насолоджується відпусткою та тішить фанатів гарячими фото з мінімальною кількістю одягу. А недавній кадр моделі у прозорому купальнику викликав справжній фурор, зібравши більш як 629 тисяч лайків. Тут спекотно!

Джерело фото: instagram.com/tammyhembrow

Читайте також: Дівчина тижня: сексуальна українська модель Катерина Слабунова, яка любить голі фото (18+)