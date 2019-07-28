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Сексуальна Белла Хадід здивувала незвичайними фото у купальнику

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Белла Хадід у купальнику - фото 1
Белла Хадід у купальнику / instagram.com/bellahadid

Популярна модель Белла Хадід потішила фанатів свіжими кадрами з відпочинку. Цього разу красуня похизувалась фігурою в купальнику з незвичайного ракурсу.

22-річна американська модель та ангел Victoria's Secret Белла Хадід активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 25 мільйонів підписників. Там дівчина ділиться кадрами зі зйомок, світських заходів та своїх звичайних буднів.

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Зараз у Белли невеличка відпустка, тому вона сповна насолоджується спекотною погодою. І куди ж без фото у купальнику? Щоправда, тут Белла здивувала своїх прихильників, обравши нетиповий ракурс. Звісно ж, ідеальна фігура моделі від цього зовсім не постраждала.

Сексуальна Белла Хадід здивувала незвичайними фото у купальнику - фото 344081

Сексуальна Белла Хадід здивувала незвичайними фото у купальнику - фото 344082

Джерело фото: instagram.com/bellahadid

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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