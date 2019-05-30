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Сексуальна Белла Хадід викликала фурор новим образом

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Хадід сидить перед дзеркалом, де її готують до зйомки - фото 1
Хадід сидить перед дзеркалом, де її готують до зйомки / Pre-Party.com.ua

Зірка Белла Хадід зробила спокусливе селфі під час підготовки до зйомки. Модель оголила плечі і частину грудей.

Відома супермодель Белла Хадід підкорила мережу новим незвичайним образом. Знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На чорно-білому фото Хадід сидить перед дзеркалом, де її готують до зйомки. На селфі зірки також видно трьох людей, судячи з усього, це стилісти, візажисти та інші фахівці, що займаються створенням образу.

Сама зірка позує з дуже об'ємним начосом по всій голові і незвичайним макіяжем очей у стилі єгипетських цариць. Також модель скинула з плечей халат і частково оголила груди. Всього за годину фото зібрало більш як 86 тисяч лайків, а дописувачі Хадід позитивно оцінили її новий образ.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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