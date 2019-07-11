Сексуальна Белла Хадід роздяглась для відомого глянцю

Відома модель Белла Хадід розбурхала мережу гарячими фото з нової зйомки для відомого журналу. Красуня похизувалась апетитними формами та струнким тілом у гарячих образах.

22-річна американська модель Белла Хадід не лише активно працює над своєю кар'єрою, а й веде акаунт в соцмережі Instagram, де у неї понад 25 мільйонів підписників. Там красуня ділиться кадрами зі зйомок, звичайних буднів та світських заходів.

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Нещодавно Белла стала героїнею нового номера глянцю Elle, для якого позувала у пікантних образах. Перші фото вже з'явились на її профілі, викликавши справжній шквал компліментів. Тут справді спекотно!

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