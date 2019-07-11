Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019 Чорнобиль Подорожі

Найапетитніша модель plis-size показала фото топлес (18+)

  • 16
Тесс Холідей топлес - фото 1
Тесс Холідей топлес

Найбільша plis-size модель світу Тесс Холідей вразила фанатів дуже відвертим фото топлес. Ця дівчина точно не має комплексів щодо своїх форм!

34-річна американська фотомодель plus-size та блогерка Тесс Холідей не лише активно знімається у різноманітних рекламах, а й веде сторінку в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 1,9 млн підписників. Там Тесс не соромиться ділитись всім, що з нею трапляється, а також нагадує жінкам, що варто любити себе у будь-якій формі.

І ще: Міс Всесвіт 2012 у дивному купальнику розбурхала Instagram

Нещодавно модель вирішила показати доволі відверте селфі топлес, на якому прикривається тільки руками. Зважаючи на нюдову білизну, у багатьох користувачів склалось враження, що Холідей позує взагалі без одягу, але це не так. Понад 60 тисяч лайків, а також більш як тисяча коментарів з компліментами та зізнаннями - Тесс знає, як привернути увагу.

Найапетитніша модель plis-size показала фото топлес (18+) - фото 340038

Джерело фото: instagram.com/tessholliday

Читайте також: Кендалл Дженнер показала, як насправді виглядає на відпочинку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Люди в чорному: як змінилися улюблені герої фільму
  • 07 липня, 16:21
  • 541
Вроцлав – місто дахів та мостів: як впіймати гнома та полюбити Польщу за 5 днів
  • 05 липня, 14:00
  • 579
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1598654
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз