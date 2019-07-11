Найапетитніша модель plis-size показала фото топлес (18+)

Найбільша plis-size модель світу Тесс Холідей вразила фанатів дуже відвертим фото топлес. Ця дівчина точно не має комплексів щодо своїх форм!

34-річна американська фотомодель plus-size та блогерка Тесс Холідей не лише активно знімається у різноманітних рекламах, а й веде сторінку в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 1,9 млн підписників. Там Тесс не соромиться ділитись всім, що з нею трапляється, а також нагадує жінкам, що варто любити себе у будь-якій формі.

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Нещодавно модель вирішила показати доволі відверте селфі топлес, на якому прикривається тільки руками. Зважаючи на нюдову білизну, у багатьох користувачів склалось враження, що Холідей позує взагалі без одягу, але це не так. Понад 60 тисяч лайків, а також більш як тисяча коментарів з компліментами та зізнаннями - Тесс знає, як привернути увагу.

Джерело фото: instagram.com/tessholliday

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