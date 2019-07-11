Міс Всесвіт 2012 у дивному купальнику розбурхала Instagram

Популярна модель та переможниця конкурсу "Міс Всесвіт 2012" Олівія Калпо здивувала фанатів гарячими фото у бікіні, яке виклало чимало питань. Дівчина зовсім не соромиться демонструвати тендітну фігуру.

27-річна американська модель та Міс Всесвіт 2012 Олівія Калпо активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 4, 2 млн підписників. Там красуня ділиться майже всім, що з нею трапляється: від зйомок і світських заходів до звичайних буднів.

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Зараз дівчина відпочиває у Мексиці та тішить фанатів сонячними фото з мінімальною кількістю одягу. Однак недавні знімки Олівії у червоному купальнику здивували користувачів, які не зрозуміли такий дивний тренд з розділеними "чашечками". Зате фігуру моделі оцінили майже всі коментатори.

Джерело фото: instagram.com/oliviaculpo

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