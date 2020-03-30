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Карантин Коронавірус

Сексуальна Белла Хадід ніжиться на сонці у бікіні (фото)

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Белла Хадід у купальнику - фото 1
Белла Хадід у купальнику / instagram.com/bellahadid

Відома модель Белла Хадід також зараз на карантині, але це не заважає їй ділитись фото своїх буднів. І недавнє селфі найкрасивішої дівчини світу викликало справжній захват у фанатів!

22-річна американська модель Белла Хадід активно працює над власною кар'єрою, але знаходить час і для свого профілю в соцмережі Instagram, де у неї понад 29 млн підписників. І це зовсім не дивно, адже дівчина не має комплексів щодо своєї фігури та із радістю ділиться з шанувальниками майже всім, що трапляється у її житті.

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Однак і найкрасивіша у світі дівчина дотримується правил карантину, тож зараз має можливість публікувати або домашні фото, або архівні. Але це зовсім не засмучує прихильників, особливо, коли йдеться про сонячні фото зірки в купальнику. Поки у США справжня весна, то Белла намагається отримати максимум вітаміну D, не покидаючи територію свого помешкання.

instagram.com/bellahadid - фото 394949
instagram.com/bellahadid

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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