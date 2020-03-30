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Дівчина знялася повністю оголеною на знаменитій статуї Нью-Йорка (18+)
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Відчайдушна американка, скориставшись тим, що вулиці міста порожні через карантин, влаштувала пікантну фотосесію. Абсолютно гола блондинка осідлала знамениту статую на Волл-Стріт.
Мешканка США в Нью-Йорку забралася на статую Атакуючого бика на Волл-Стріт і сфотографувалася верхи. При цьому на сміливій красуні взагалі не було одягу. Дівчина скористалася тим, що через карантин вулиця була порожньою.
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Так, оголена дівчина в капелюсі осідлала бронзового бика у фінансовому кварталі Нью-Йорка, а її подруга зробила кілька кадрів на смартфон. Побачивши, що їх теж фотографують, американки поспішили зникнути.
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