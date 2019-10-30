Сексуальна Белла Хадід лише в халаті підкорила Instagram

Популярна модель Белла Хадід потішила прихильників спокусливими фото без одягу. Однак із найкрасивіших жінок світу навіть після тривалих перельотів виглядає розкішно.

23-річна американська модель та ангел Victoria's Secret Белла Хадід знаходить час не лише для власної кар'єри, а й для свого профілю в соцмережі Instagram, де у неї понад 26 мільйонів шанувальників. І це зовсім не дивно, адже дівчина зі скромним характером і перчинкою ділиться майже всім, що трапляється в її житті.

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Нещодавно Белла опублікувала серію знімків лише в білому халатику, на яких показує роботу своїх перукаря та візажиста. Окрім пікантних фото з дуже вродливою моделлю, на профілі з'явилось і кумедне відео, на якому Хадід примірила популярний фільтр в Instagram.

Джерело фото: instagram.com/bellahadid

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