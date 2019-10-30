Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Хелловін

Сексуальна Белла Хадід лише в халаті підкорила Instagram

  • 16
Белла Хадід роздяглась в Instagram - фото 1
Белла Хадід роздяглась в Instagram / instagram.com/bellahadid

Популярна модель Белла Хадід потішила прихильників спокусливими фото без одягу. Однак із найкрасивіших жінок світу навіть після тривалих перельотів виглядає розкішно.

23-річна американська модель та ангел Victoria's Secret Белла Хадід знаходить час не лише для власної кар'єри, а й для свого профілю в соцмережі Instagram, де у неї понад 26 мільйонів шанувальників. І це зовсім не дивно, адже дівчина зі скромним характером і перчинкою ділиться майже всім, що трапляється в її житті.

І ще: Заздрю фотографу: Тіна Кароль спокусила фанатів в однісінькому халаті

Нещодавно Белла опублікувала серію знімків лише в білому халатику, на яких показує роботу своїх перукаря та візажиста. Окрім пікантних фото з дуже вродливою моделлю, на профілі з'явилось і кумедне відео, на якому Хадід примірила популярний фільтр в Instagram.

Сексуальна Белла Хадід лише в халаті підкорила Instagram - фото 364736

Сексуальна Белла Хадід лише в халаті підкорила Instagram - фото 364737

Сексуальна Белла Хадід лише в халаті підкорила Instagram - фото 364738

Джерело фото: instagram.com/bellahadid

Читайте також: Моделі 90-х: як змінилася модель королівської крові Стелла Теннант (18+)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Зоряні зустрічі на Території А: добірка хітів української музики із раритетної касети 90-х
  • 23 жовтня, 18:10
  • 831
Електрокар Монатіка і маршрутка Нікітюк: підбірка зіркових автолюбителів
  • 27 жовтня, 11:26
  • 762
Як змінилися актори фільму Американський пиріг
  • 25 жовтня, 16:42
  • 1095
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз