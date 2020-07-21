Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин ЗНО

Сексуальна Алессандра Амбросіо завела спортивною фігурою у крихітному бікіні: гарячі фото

  • 55
Алессандра Амбросіо - фото 1
Алессандра Амбросіо / instagram

Зваблива модель Алессандра Амбросіо вміє приємно здивувати своїх шанувальників. Красуня ділиться не лише гарячими кадрами, але й налаштовує на позитив та мотивує.

Цього разу зірка подіумів Алессандра Амбросіо постала перед підписниками у крихітному темно-синьому купальнику із зав'язками з боків з власної лінії Gal Floripa. Бікіні відмінно підкреслило її спортивне підтягнуте тіло та ідеальну засмагу. Накачаний прес красуні, апетитні груди та стрункі ноги викликали справжній фурор серед армії її фанатів.

І ще: Популярна 55-річна актриса знялася в халаті на голе тіло: пікантне фото

Пляжний образ Алессандра доповнила сонцезахисними окулярами і численними браслетами. Вона позує на пляжі, діловито спираючись на волейбольну сітку. Як відомо, модель – справжня активістка, яка обожнює рух і постійно вигадує собі все нові види фізичної активності і навантаження.

Читайте також: Розкішна Кендалл Дженнер показала гарячі фото в бікіні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Spotify, Apple Music і YouTube Music: порівняння, огляд та ціни стрімінгових сервісів
  • 19 липня, 12:19
  • 139
Гороскоп на цей тиждень 20 – 26 липня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 18 липня, 12:51
  • 408
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2440581
Загрузка...
Новини