Сексуальна Алессандра Амбросіо завела спортивною фігурою у крихітному бікіні: гарячі фото

Зваблива модель Алессандра Амбросіо вміє приємно здивувати своїх шанувальників. Красуня ділиться не лише гарячими кадрами, але й налаштовує на позитив та мотивує.

Цього разу зірка подіумів Алессандра Амбросіо постала перед підписниками у крихітному темно-синьому купальнику із зав'язками з боків з власної лінії Gal Floripa. Бікіні відмінно підкреслило її спортивне підтягнуте тіло та ідеальну засмагу. Накачаний прес красуні, апетитні груди та стрункі ноги викликали справжній фурор серед армії її фанатів.

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Пляжний образ Алессандра доповнила сонцезахисними окулярами і численними браслетами. Вона позує на пляжі, діловито спираючись на волейбольну сітку. Як відомо, модель – справжня активістка, яка обожнює рух і постійно вигадує собі все нові види фізичної активності і навантаження.

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