Розкішна Кендалл Дженнер показала гарячі фото в бікіні

Популярна модель Кендалл Дженнер похизувалась ідеальною фігурою у крихітних купальниках, викликавши справжній захват у фанатів. Все ж, карантин у дівчини пройшов без шкоди для форми.

24-річна американська модель та зірка реаліті-шоу про життя родини Кардашян Кендалл Дженнер може позмагатись зі своєю сестрою Кім в екстравагантних фотосесіях. До того ж, дівчина активно веде сторінку в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 134 мільйони осіб. Там модель ділиться кадрами своїх буднів та демонструє чудове почуття гумору.

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Нещодавно Кендалл показала, як проходить її життя зараз. Звісно ж, не обійшлось без справді літніх кадрів з бікіні та келихом та капелюхом. Хоч дівчина і прикриває своє обличчя на фото, але фанати більше звернули увагу на ідеальні форми Дженнер, яка зовсім не змінилась за карантин. Здається, ця красуня може вийти на подіум у будь-яку мить.

Гортайте галерею:

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