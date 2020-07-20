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Популярна 55-річна актриса знялася в халаті на голе тіло: пікантне фото

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Елізабет Херлі - фото 1
Елізабет Херлі / instagram

Відома британська актриса, модель та дизайнер Елізабет Херлі знялася топлес. Пікантний знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

У кадрі 55-річна Елізабет Херлі позувала лежачи на траві в білому коротенькому халаті. Красуня мрійливо закрила очі і поклала одну руку під голову.

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Вона доповнила свій спокусливий образ білими бікіні з тонкими смужками і золотистими ланцюжками з боків. При цьому артистка не одягнула бюстгальтер і розстебнула наряд.

У коментарях модель написала "Дім, милий дім". Підписники відзначили, що зірка у свої 55 років виглядає краще, ніж багато хто у 20 років.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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