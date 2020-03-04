Сексологи пояснили, чому не слід надто захоплюватися порно

Психологи і сексотерапевти Джанет Бріто і Меган Флемінг назвали небезпечні наслідки, які можуть виникнути у тих, хто занадто часто дивиться порнографічні відео. Дізнайтесь, як ця звичка може вплинути на вас і ваші стосунки.

За словами фахівців, зовсім необов'язково відмовлятися від еротичних відео, але важливо, щоб порно сприймалося лише як форма розваги, а не ставало частиною сексуального життя. Бріто і Флемінг назвали п'ять факторів, які свідчать на користь того, що людина надмірно захоплюється роликами для дорослих.

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У першу чергу психологи закликали усвідомити, чи підміняється секс переглядом порнографії. На думку Бріто, про це свідчить ситуація, коли людина регулярно надає перевагу заходити на сайт з таким контентом, а не проводити інтимний час з партнером.

Вона також підкреслила, що порно часто спотворює ставлення до інтимної близькості у реальності і формує нестандартні звички у стосунках. За словами лікарів, одним з наслідків надмірного захоплення роликами стає впевненість у тому, що жорстокий, груповий і анальний секс є нормою. Фахівці пояснили, що відео не можна сприймати як навчальний посібник.

Порнофільми – не посібники з сексу

Бріто також пояснила, що у стосунках один з партнерів починає відчувати дискомфорт і самотність, якщо інший занадто часто дивиться порно або приховує це. На її думку, соромитися подібного не варто. Ідеальний варіант, якщо пара буде все обговорювати один з одним.

Сексотерапевт помітила, що через зовнішній вигляд акторів любителі порнороликів починають думати, що неправильно займаються сексом або виглядають недостатньо добре. Тим, кого відвідують подібні думки, вона радить усвідомити безпідставність цих комплексів, оскільки у реальності секс виглядає інакше.

Флемінг також закликала не шукати вади у своїх партнерах, порівнюючи їх з акторами порно.

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