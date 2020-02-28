9 категоричних ТАБУ під час сексу: інструкція для чоловіків

Здається, коли дві людини з'являються один перед одним в костюмах Адама і Єви, їм ніщо і ніхто не може перешкодити здійснити задумане, адже зловісна блискавка ваших штанів вже не перешкода, та й кепські застібки її бюстгальтера нокаутовані! Втім, не все так просто.

Розповідаємо вам про 9 категоричних ТАБУ, які можуть зіпсувати навіть найідеальніший секс!

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1. Не вигадуйте ідіотські назви для інтимних частин її тіла. Наприклад, дірочка, горбочки, їжачок... Є ймовірність, що збудження перетвориться на тотальне роздратування.

Уникайте кумедних назв її частин тіла

2. Не питайте про кількість партнерів, які були до вас. Тут же не потрібно уточнювати, чи був у тієї, хто зараз поруч з вами, оральний, анальний або й груповий секс? Поговоріть з нею про це іншим разом...

3. Не залишайте смартфон увімкненим. А якщо і забули вимкнути або поставити на беззвучний режим, звільніть даму свого серця – не відповідайте на дзвінок під час сексу! Телефонна розмова під час близькості більшість жінок сприймають як особисту образу. Раз, думають вони, він так легко переключився з сексуальних ласк на розмову з діловим партнером, значить йому зі мною не досить добре.

4. Не навалюйтеся на неї. Ви – не ведмідь! Щоразу, коли вона намагається взяти "кермо управління" у свої руки і зайняти домінуючу позицію зверху, ви перехоплюєте ініціативу, завалюючи її на спину, і далі все вже розвивається по вашій програмі. Схаменіться! Ви нагадуєте людину з комплексом Наполеона (лідера). Ви боїтеся втратити ініціативу та випустити ситуацію з-під контролю. Звикнувши розпоряджатися всім і кожним, ви свідомо чи мимоволі переносите ці відносини і в спальню. Дайте їй можливість довести свою любов.

Дозвольте їй керувати процесом

5. Не бійтеся змінювати місце. Вона всіляко намагається натякнути вам, що давно мріє зайнятися сексом в ліфті, а ви вперто тягнете її в ванну, хоча там мокро, слизько і взагалі огидно. Не забувайте, що з її побажаннями потрібно рахуватися!

Можливості урізноманітнити своє сексуальне життя невичерпні, тож не варто упускати їх. Забудьте про дні, місяці та роки, проведені на подружньому ложі. Спробуйте салон автомобіля, заднє сидіння автобуса, курортний пляж, дах хмарочоса і все інше, що підкаже винахідлива фантазія.

6. Не шукайте легендарну точку G. Коли чоловік замість того, щоб доставити своїй партнерці задоволення за допомогою загальновідомих точок, починає ретельні пошуки цієї горезвісної точки, намагаючись викликати супероргазм, жінки відчувають в цьому випадку лише роздратування.

7. Жіночі груди не єдина ерогенна зона! Жінкам не подобається, коли чоловік, пестячи її груди, смачно прицмокує і надто сильно їх облизує. Фахівці вважають, що це викликає у жінки асоціацію з годуванням немовляти, що з сексом в'яжеться слабенько.

8. Не перетворюйте секс на марш-кидок. Спринтерському сексу частіше віддають перевагу чоловіки. Прелюдія для дами – найкращий з подарунків. Адже іноді, щоб розігріти її до потрібної температури, доведеться затратити достатню кількість енергії!

Поспіх має бути виправданим

9. Не "забруднюйте" секс. Брудна лайка в ліжку мало кого приваблює. Вона актуальна у фільмах для дорослих, але в реальному житті панянки не в захваті від того, що ви називаєте їх брудною курвою, а то й іншими словами.

Ловіть кайф і не забувайте про свою партнерку. А ідеальний настрій допоможуть організувати справжні хіти на Радіо МАКСИМУМ!

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