10 гарячих порад, які допоможуть отримати максимум задоволення від сексу

Що ви можете сказати про своє сексуальне життя? Вас у ньому все влаштовує? Ну що ж, не достатньо, щоб особисте життя просто влаштовувало – воно повинне фонтанувати пристрастю, бурхливими емоціями та хвилюючими експериментами. Саме тому ми підготували кілька гарячих порад!

До вашої уваги 10 гарячих секс-порад, які покладуть край постільній нудьзі раз і назавжди. Ну що, почнімо?

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Порада №1: Говоріть непристойності

Ніщо так не збуджує, як розмова на непристойну тему. Ви можете подумати, що це для вас неприйнятно, але непристойні розмови допоможуть завестися вам обом. Розслабтеся, випийте келих вина і спробуйте сказати своїй партнерці щось вульгарне. Ми вас запевняємо, дуже скоро вам це самим сподобається. Якщо сказати пустотливу фразу у вас не повертається язик, то спробуйте написати це на папері. Непристойні записки також добре допомагають розпалити вогонь пристрасті!

Діліться сексуальними фантазіями

Порада №2: Говоріть про сексуальні фантазії

Вас не все влаштовує в ліжку? Можливо, прийшов час розповісти партнерці про ваші найпотаємніші бажання... Припиніть соромитися і говоріть їй про все, що вам би хотілося спробувати в ліжку. Ви отримаєте величезне задоволення від того, що розповідаєте їй про такі інтимні речі, а ще більше задоволення ви відчуєте, коли ви з вашим партнером почнете втілювати ці фантазії в життя.

Порада №3: ​​Принесіть додому дорослі іграшки

Напевно, в дитинстві ви мріяли про цілий мішку іграшок. Чи може це знову стати вашою мрією? Цілий мішок інтимних іграшок потішить вас обох. З ними ваші вихідні будуть просто чудовими, а ваше інтимне життя знову стане цікавим і непередбачуваним.

Порада №4: Пробуйте щось нове

Якщо секс перетворився на рутину, то пора вживати заходів. Пробуйте якось урізноманітнити ваше інтимне життя: займайтеся сексом у незвичному місці, у незвичних позах, скористайтесь новою інтимною іграшкою або почніть втілювати у життя ваші найбільш непристойні сексуальні фантазії.

Перестаньте кохатися тільки у спальні

Порада №5: Пограйте в сексуальні ігри

Якщо ви занадто сором'язливі, то сексуальна гра з чіткими вказівками, що кожен з вас повинен робити, може вам допомогти перебороти сором'язливість. Знайдіть хорошу настільну секс-гру, розслабтеся і дотримуйтесь її інструкцій. Дуже скоро від вашої сором'язливості не залишиться і сліду.

Порада №6: Мастурбуйте

Мова, звичайно ж, не йде про мастурбацію на самоті, що жодним чином не сприяє налагодженню інтимних стосунків. Справжньою "гарячою" пригодою може стати мастурбація один перед одним. Це не тільки добряче збуджує, але і дозволяє більше дізнатися про вподобання один одного.

Порада №7: Відвідайте магазин спідньої білизни

Навіть якщо ви не великий любитель походів по магазинах, цей шопінг вам обов'язково сподобається. Повірте, у відділі спідньої білизни значно цікавіше у порівнянні з продуктовим магазином. Приміряйте вподобану вам білизну і придбайте найкращий комплект. А вдома почнеться все найцікавіше...

Оберіть спідню білизну разом!

Порада №8: Відправляйте один одному еротичні фото

Сексуальні фото теж сприяють посиленню сексуального потягу, ви можете переконатися в цьому самі. Просто надішліть протягом дня кілька спокусливих зображень вашій партнерці на телефон. Це прекрасна прелюдія для вечірнього побачення в ліжку. Але спочатку буде не зайвим переконатися в тому, що ці фото побачить тільки ваш партнер і ніхто інший. Будьте уважні, щоб випадково не відправити своє повідомлення на чужий номер!

Порада №9: Не втрачайте зоровий контакт

Ви звикли тримати очі заплющеними під час сексу? Безсумнівно, з заплющеними очима легше концентруватися на своїх відчуттях. Але ви також багато втрачаєте, коли робите це. Тримайте очі розплющеними та намагайтеся підтримувати зі своїм партнером зоровий контакт – тоді ви зможете простежити, в які моменти у нього загоряються очі від пристрасті. Це допоможе вам краще усвідомлювати, що він відчуває тут і зараз.

Зоровий контакт надзвичайно важливий

Порада №10: Робіть зупинки

А ви пробували коли-небудь зробити зупинку у найспекотніший момент? Спробуйте, це дуже хвилююче переживання! Зупиніться посеред самого процесу і коли ви двоє вже не матимете сил терпіти, приступайте знову до справи. Якщо ви зробите це хоча б кілька разів, ви відкриєте для себе зовсім новий вимір задоволення.

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