Секс з веганами кращий: зірка Playboy розповіла про ідеальні інтимні стосунки

Популярна модель і фітоняшка Наті Кіхара розповіла про переваги рослинного типу харчування в особистому житті. І після її історії прихильників веганства стане більше.

Відома фітнес-модель і зірка Playboy Наті Кіхара разом зі своїм бойфрендом Гілерме Пачеко планують запустити спеціальний додаток для сексу для тих пар, які дотримуються рослинного способу життя. І це зовсім не дивно, адже дівчина розповіла, що саме така зміна раціону допомогла їй не лише покращити самопочуття і форму, а й інтимне життя.

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Ця незвичайна парочка прославилась завдяки тому, що займалась спортом, надихаючи інших на здорові стосунки. За їхніми словами, спільні вправи "допомагають у нових секс-позиціях". Саме так і виникла ідея зі створенням спеціального додатка, який допомагатиме зробити інтимне життя активнішим.

Модель також планує наповнити програму порадами щодо спільного фітнесу, ідеями для раціону, рецептами та месенджером.

"Секс з веганами набагато кращий, тож я думаю, що ми можемо розширити це коло (людей з такими інтересами, – ред.). Я усвідомлюю, що багато хто втрачає енергію, намагаючись достукатись до не веганів. Додаток – це правильне місце, щоб зосередитись лише на веганських парах", – пояснює Наті.

До слова, раніше Наті відмовлялась зустрічатись з чоловіками, які не розділяли її стиль життя, а зараз вірить, що додаток допоможе парам, схожим на її.

"Пари, які не займаються спортом разом, не дотримуються однакової дієти, не витримують", – вважає дівчина. А от спільні тренування допомагають не лише підтримувати себе у формі, а й експериментувати у ліжку та збільшувати рівень довіри.

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