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Колишня танцівниця розповіла про темний бік роботи у стрип-клубі (18+)

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Колишня стриптизерка розповіла про свою роботу - фото 1
Колишня стриптизерка розповіла про свою роботу / instagram.com/mspalomares

Колишня стриптизерка розповіла про залаштунки своєї роботи, де були не лише танці, а й порізані шини та моторошні сталкери.

26-річна Стефані Паломарес з Лас-Вегаса розпрощалась з роботою у стрип-клубі після серії неприємних подій і тепер заробляє значні гроші на своїх сексуальних фото. Зате зараз у цієї крихітки понад 1,7 мільйона шанувальників в соцмережі Instagram та всі переваги дистанційної роботи. Така зміна напрямку трапилась після поганого досвіду з клієнтами, а також їхніми дружинами.

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Вона розповіла, що дівчата часто підтримують контакти з хтивими і заможними клієнтами джентльменських клубів. Тому Стефані навіть обмінювалась номерами телефонів. Але це принесло їй не лише задоволення, а й неприємності.

"Одна з дружин моїх "регулярних" хлопців, вочевидь, побачила наші повідомленні. Тож вона зрозуміла, у якому клубі я працюю, а потім порізала всі шини на моєму авто та на машині свого чоловіка. Але вона не підозрювала, що по всій стоянці є камери задля нашої безпеки", – поділилась Стефані історією.

Але в клубі траплялись й інші дивні події, які значно серйозніші за розлючену дружину.

"Раніше я жила за кілька годин від Лос-Анджелеса. Одного разу я помітила, що хтось стежив за мною, тому навмисно вийшла на дорожню смугу. Вони також пішли за мною, це тривало приблизно 30 хвилин", – зізналась дівчина.

Ще одного разу вона їхала додому, коли зрозуміла, що за нею довго їде одна і та ж машина. Тому їй довелось змінити маршрут, щоб перевірити свої підозри. Виявилось, що авто справді прямувала за нею, тож Стефані умисно заїхала на заправку.

"Я припаркувалась, вийшла з машини та почала йти у його бік з криками, мовляв, навіщо він за мною їде і чого йому треба. Я впізнала у ньому хлопця з клубу. Все, що він міг сказати: "Мені шкода". Після цього я розпрощалась з цією роботою", пояснила дівчина.

Тож зараз їй легше тримати дистанцію з шанувальниками завдяки інтернету, адже це все одно краще, аніж танці.

"Я однозначно вважають, що Instagram та OnlyFans набагато простіші та безпечніші, аніж танці у стриптиз-клубі. Це розвага без дотиків і тому не потрібно турбуватись, що хтось знає твоє місце перебування", – підсумувала Стефані.

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Джерело: dailystar
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