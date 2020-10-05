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Популярна порнозірка Лана Роудс здивувала своєю історією (18+)

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Лана Роуд про кар"єру у порно - фото 1
Лана Роуд про кар"єру у порно / instagram.com/lanarhoades

Відома порноакторка Лана Роудс розповіла, з якого віку хотіла стати зіркою фільмів для дорослих і як починала кар'єру.

24-річна американська порноакторка Лана Роудс стала зіркою подкасту "Call Her Daddy", де поділилась з ведучою Алекс Купер, як починала свій шлях у стрічках з рейтингом 18+. Амар Мепл (справжнє ім'я Лани Роудс) зізналась, що ще з 12 хотіла зніматись у фільмах для дорослих.

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"У мене було важке життя, все було дуже хаотично. Тому, коли складні речі траплялись, я просто занурювалась у свої улюблені шоу, як "Сусідки" (Girls Next Door of Playboy). Я була одержима. Я хотіла бути дорослою і однією з них. Саме це було мою втечею і дало мені надію на майбутнє. Я думала, що зможу цим зайнятись, коли виросту. Адже життя цих дівчат виглядало так дивовижно", – поділилась Лана.

Але у підлітковому віці дівчина опинилась у поганій компанії, через що навіть провела трохи часу за ґратами. Після цього майбутня зірка почала працювати в ресторані хостес, а згодом і стриптизеркою. Саме це привело її у порно вже у 19 років.

Попри те, що Лана Роудс мріяла опинитись перед камерами ще з юних років, реальність відрізнялась від її очікувань.

"Я зрозуміла, що це було не так гламурно, як здавалось. Я не розуміла, що мені потрібно робити. Чесно кажучи, коли я вперше потрапила у порно, навіть напередодні першої сцени, я взагалі не думала, що збираюсь з кимось займатись сексом. Це було так по-юнацьки та наївно", – розповіла дівчина.

Але це не завадило їй зробити дуже успішну кар'єру у стрічках з рейтингом 18+. Хоч вона провела трохи менш як рік у цій професії, але це зробило її однією із найпопулярніших порноакторок. У 2019 вона розпрощалась з професійним порно, зайнявшись комерцією та стала креативним працівником Brazzers.

Сьогодні за дівчиною стежать понад 12 мільйонів користувачів Instagram, що дозволяє їй отримувати круті пропозиції від різних брендів. Звісно ж, у профілі частенько з'являються пікантні кадри, адже Роудс отримує від цього задоволення.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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