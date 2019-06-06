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ЗНО Володимир Зеленський Чорнобиль

Секс у літаку: як зробити це так, щоб ніхто не побачив

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Пам'ятайте, що вас не повинен ніхто застукати! - фото 1
Пам'ятайте, що вас не повинен ніхто застукати!

Якщо ви обожнюєте подорожувати літаком, але терпіти не можете просто споглядати за тим, що відбувається крізь ілюмінатор, – маємо для вас цікаву ідею. Розповідаємо вам, як зайнятися сексом в літаку, аби вас не спіймали на гарячому ані бортпровідники, ані інші пасажири.

Отже, що потрібно зробити, аби отримати неабияке задоволення та крихту екстриму під час польоту?

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Виберіть слушний час. Відразу зазначимо, що бігти до вбиральні в той момент, коли пілот увімкне табло "пристебнути ремені" – кепська ідея. Не забувайте, що літак – місце громадське, а це означає, що секс у ньому – заняття, яке цілком "тягне" на адміністративний протокол. Заждіть годинку-другу, коли вичерпається потік усіх охочих сходити до вбиральні.

Прелюдія – важливий момент. Відразу зазначимо, що часу на все про все у вас буде надзвичайно мало, тому до приємного заняття потрібно підготуватися заздалегідь. До прикладу, можете почати розігрівати один одного на пасажирських сидіннях. Відразу зазначимо, що це не означає, що потрібно скидати з себе одяг. Можете просто шепотіти щось гаряче на вухо або проводити рукою по внутрішній стороні стегна.

Розігрійте її добряче - фото 332451

Дорогу панянкам. Фізіологія чоловіка така, що для розігрівання йому необхідні лічені секунди. З жінками такий фокус не пройде, тому рекомендуємо відправити до вбиральні кохану першою, аби вона "набрала обертів". Стосовно вбиральні, то рекомендуємо обрати ту, що розташована у хвості літака. Але є одне "але". Якщо вона одна – вас можуть банально "спалити".

Ідеальна поза – запорука успіху. Для того, щоб приємне заняття було ще й безпечним, рекомендуємо вашій партнерці взятися за ручки у вбиральні. Ваша задача – прилаштуватися позаду. Таким чином у вас будуть мінімальні шанси, що при коливанні літака щось піде не так. Ну і ви не будете перейматися через те, що десь застрягли посеред цього пікантного заняття.

Обмаль часу. Відразу зазначимо, що це буде не найкращий секс у вашому житті. Пригода? Так! Добряча жменя екстриму? Так! Ваша мета – отримати задоволення, тому не відтягуйте процес. Користуйтесь кожною миттєвістю.

Головне – не викликати підозру - фото 332452

До слова, якщо вас таки застукають, вам потрібно ввімкнути всі свої акторські здібності. Поясніть бортпровіднику або пасажиру, що вашій коханій стало погано, і ви пішли з нею до вбиральні, аби переконатися, що їй не стане гірше.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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