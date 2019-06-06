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Секс у літаку: як зробити це так, щоб ніхто не побачив
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Якщо ви обожнюєте подорожувати літаком, але терпіти не можете просто споглядати за тим, що відбувається крізь ілюмінатор, – маємо для вас цікаву ідею. Розповідаємо вам, як зайнятися сексом в літаку, аби вас не спіймали на гарячому ані бортпровідники, ані інші пасажири.
Отже, що потрібно зробити, аби отримати неабияке задоволення та крихту екстриму під час польоту?
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Виберіть слушний час. Відразу зазначимо, що бігти до вбиральні в той момент, коли пілот увімкне табло "пристебнути ремені" – кепська ідея. Не забувайте, що літак – місце громадське, а це означає, що секс у ньому – заняття, яке цілком "тягне" на адміністративний протокол. Заждіть годинку-другу, коли вичерпається потік усіх охочих сходити до вбиральні.
Прелюдія – важливий момент. Відразу зазначимо, що часу на все про все у вас буде надзвичайно мало, тому до приємного заняття потрібно підготуватися заздалегідь. До прикладу, можете почати розігрівати один одного на пасажирських сидіннях. Відразу зазначимо, що це не означає, що потрібно скидати з себе одяг. Можете просто шепотіти щось гаряче на вухо або проводити рукою по внутрішній стороні стегна.
Дорогу панянкам. Фізіологія чоловіка така, що для розігрівання йому необхідні лічені секунди. З жінками такий фокус не пройде, тому рекомендуємо відправити до вбиральні кохану першою, аби вона "набрала обертів". Стосовно вбиральні, то рекомендуємо обрати ту, що розташована у хвості літака. Але є одне "але". Якщо вона одна – вас можуть банально "спалити".
Ідеальна поза – запорука успіху. Для того, щоб приємне заняття було ще й безпечним, рекомендуємо вашій партнерці взятися за ручки у вбиральні. Ваша задача – прилаштуватися позаду. Таким чином у вас будуть мінімальні шанси, що при коливанні літака щось піде не так. Ну і ви не будете перейматися через те, що десь застрягли посеред цього пікантного заняття.
Обмаль часу. Відразу зазначимо, що це буде не найкращий секс у вашому житті. Пригода? Так! Добряча жменя екстриму? Так! Ваша мета – отримати задоволення, тому не відтягуйте процес. Користуйтесь кожною миттєвістю.
До слова, якщо вас таки застукають, вам потрібно ввімкнути всі свої акторські здібності. Поясніть бортпровіднику або пасажиру, що вашій коханій стало погано, і ви пішли з нею до вбиральні, аби переконатися, що їй не стане гірше.
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