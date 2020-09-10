Секс та їжа – божественні насолоди: несподівана заява Папи Римського

На думку глави Римсько-католицької церкви, секс і хороша їжа були послані людям безпосередньо від Бога. А тому немає місця "суворій моралі", що заперечує ці задоволення. Після цих слів украй важко сперечатися з Папою Римським.

Папа Римський Франциск заявив, що задоволення від добре приготованої страви або від сексуального акту мають божественне походження. Це трохи дивно для глави церкви, яка визнає смертними гріхами обжерливість та хтивість.

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Священники завжди закликали людей не робити культу з їжі й займатися сексом винятково для продовження роду, а не для отримання задоволення. І ось тепер глава Римсько-католицької церкви назвав надмірною ретельністю позицію, пов'язану зі стигматизацією сексу і їжі.

"Ці задоволення надходять нам безпосередньо від Бога, і мова не про католиків і християн у цілому або представників інших релігій, вони просто божественні, – розповів Папа Римський у бесіді з італійським письменником Карло Петріні. – Немає місця тій зайвій моралі, що заперечує ці задоволення, яка мала місце в минулому. Церква засуджує нелюдські, грубі та вульгарні задоволення, але цілком приймає прості та моральні радості. Задоволення від прийому їжі, зберігає наше здоров'я, як і задоволення від сексу, що робить любов прекраснішою, це гарантія продовження існування людського роду".

Секс і їжа послані Богом, – Папа Римський / gettyimages

83-річний уродженець Аргентини підкреслив, що протилежні погляди на ці задоволення викликають "незліченну шкоду", яку можна відчувати й сьогодні. Він наполягає, що саме Бог подарував людям радості від прийому їжі та сексу.

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