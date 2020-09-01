Хто міцніше та більше спить: учені опитали вірян та атеїстів

Студенти з Бейлорського університету, штат Техас, провели дослідження. Воно показало, що атеїсти й агностики висипаються частіше, ніж католики і баптисти. Крім того, вони розповіли про кількість часу, який кожна категорія опитаних виділяє на відпочинок уночі.

У дослідженні взяли участь 1501 людей. Кожен опитаний повинен був відповісти на питання про релігійну приналежність, поведінку, сприйняття та якість сну. Наприклад, людині пропонувалося згадати, чи стикалася вона коли-небудь з труднощами з засипанням, а також оцінити середній час сну.

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"Психічне здоров'я все частіше обговорюється у релігійних організаціях, але тему здорового сну чомусь досі обходять стороною", – сказала провідний автор дослідження Кайла Фергасон, студентка Бейлорського університету.

Попередні результати показали, що 73% людей, що вважають себе атеїстами або агностиками, сплять сім і більше годин у темний час доби, що відповідає рекомендаціям Американської академії медицини сну (AASM).

Не менше семи годин на добу сплять тільки 63% католиків, а в групі баптистів і того менше – лише 55%. Крім того, атеїсти й агностики частіше повідомляли про те, що засипання дається їм легко.

Віряни частіше мають проблеми, пов'язані зі сном

Фергасон додала: "Ми знаємо, що втрата сну негативно позначається на тих людських рисах, які церква вважає чеснотами: бути позитивним членом соціального суспільства, висловлювати любов і співчуття, а не гнів або засудження, і бути чесним у судженнях і поведінці. Чи може поліпшення сну допомогти деяким людям стати вірянами, поки невідомо, але ми впевнені, що психічне, фізичне і когнітивне здоров'я взаємопов'язані з тим, чи вдається людині повноцінно спати".

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