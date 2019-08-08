Секрети успіху: 5 книг про те, як отримати бажане від життя

Кожен з нас вільний досягти успіху за власним рецептом, якщо він дієвий і не шкодить іншим. Натомість автори цих книжок пропонують скористатися тим, що мають всі, але не завжди це використовують. Від емоцій до тіла – ось що може допомогти стати успішним!

"Емоційний успіх: Як отримати бажане та необхідне від життя за допомогою трьох ключових емоцій", Девід Дестено

(Х.: Фабула, 2019)

Ця книжка про те, як досягти успіху і не втратити повноти життя, вагаючись між щоденним задоволенням і далекою метою. Адже коли йдеться про дрібні щоденні цілі, більшість людей не дотримується своїх планів десь на 20%, переконують нас, і цей відсоток швидко зростає, якщо вони зайняті, втомились або перебувають у стресовому стані. Тож, з одного боку, добре прагнути розвинути наполегливість і силу волі, щоб досягти успіху. А з іншого, чи справді це потрібно?

Автор – відомий професор психології – демонструє спосіб, завдяки якому можна досягти компромісу, спираючись не стільки на силу волі й самоконтроль, як на силу наших емоцій. І виокремлює при цьому три головні емоції – співчуття, вдячність і гордість. "Чесноти не є незалежними й ніколи не мали бути такими, – свідчить він. – Подібно до того, як страх, гнів та відраза стимулюють поведінку, що є базовою для негативних рис характеру (фанатизм, агресивність, нечесність), соціальні емоції сприяють тому, що приваблює до нас інших людей".

Тож така стратегія – найважливіша умова внутрішнього благополуччя, що підтверджена результатами захопливих психологічних експериментів, які дозволяють по-новому поглянути на те, як працює людська свідомість.

Застеляйте ліжко: 5 книг про речі, які можуть змінити ваше життя

"Перемикайся. Стань тим, ким хочеш бути", Марк Рейтер, Маршалл Ґолдсміт

(К.: Наш Формат, 2018)

Ця книжка – для того, хто хоче змінити свої звички, впорядкувати життя і не жалкувати про ухвалені рішення. Її автор – коуч найкращих топ-менеджерів США, відомий бізнес-експерт, що входить до 50 найвпливовіших фахівців із менеджменту – розкаже разом зі своїм співавтором, літ агентом і письменником про те, як за допомогою простої техніки "Щоденних запитань" (і її кількох модифікацій) впоратися зі своїми небажаними видами поведінки, здобути бажані і зробити все можливе, щоб бути щасливим.

Скажімо, ви хочете стати "ідеальним", присвятити час рідним або прочитати фахову книжку, але вже півтори години граєте в ігри на смартфоні. Давно мріяли схуднути, але не можете встояти перед запахом тістечок. Середовище постійно відволікає нас від мети так званими тригерами – ароматами, ґаджетами та іншими дрібницями. Тож як "перемкнутися" зі спокуси на бажану дію, а потім перетворити це в звичку, можна дізнатися з цієї книжки.

"Хітмейкери. Наука популярності та змагання за увагу", Дерек Томпсон

(К.: Yakaboo Publishing, 2019)

Ця книжка – про найбажаніший і найдефіцитніший ресурс XXI століття – людську увагу. Ії автор, як пише Financial Times, уже довший час є одним з найпомітніших нових голосів американської журналістики. З книжкою "Хітмейкери" він став одним з найпомітніших нових голосів у світі нон-фікшн літератури. Зокрема, цей його текст є свіжим та захопливим дослідженням того, як працюють медіа та як ширяться ідеї.

Жваво написані та переконливі "Хітмейкери" – відповідаючи своїй назві – є хітом. Автор досліджує найпопулярніші феномени нашої епохи – від рок-хітів до Дональда Трампа, від французьких імпресіоністів до голлівудських блокбастерів, від Adele до "Гри престолів". "Хітмейкери" допомагають зрозуміти механізми, завдяки яким ті, а не інші бізнесмени, політики, кінофільми та поп-зірки, здобувають любов мільйонів.

"Емоційний інтелект лідера", Деніел Ґоулман, Енн Маккі, Річард Бояціс

(К.: Наш Формат, 2019)

У цій книжці експерти з емоційного інтелекту пояснюють, чому емоції, уміння розуміти і співпереживати допомагають, а не заважають лідеру керувати колективом. Вони також зосереджуються на тому, як розвинути навички емоційного лідерства в собі. Тривалий час люди вважали, що емоції в ділових стосунках шкодять нормальній роботі компаній. Однак управляти – це не лише налагоджувати процеси, створювати стратегію і продукувати сильні ідеї.

Справжній лідер має надихати, пробуджувати ентузіазм, підтримувати в людях мотивацію і знаходити їхні найсильніші сторони. Що дає лідеру сил горіти своєю роботою й залишатися вірним компанії? Як він створює атмосферу, сприятливу для креативних ідей та інновацій? Відповіді на ці та інші питання можна знайти у цій книжці.

"Слухай своє тіло – найкращого друга у всьому світі", Ліз Бурбо

(Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2019)

Ця книжка про те, що наше тіло знає більше, ніж ми. Тренінги та семінари за програмою її авторки допомогли майже 40 тисячам людей віднайти мотивацію, розкрити власний потенціал, пізнати себе, досягти гармонії у взаєминах з іншими людьми й самими собою. При цьому тіло може стати мудрим порадником та розібратися із труднощами, якщо навчитися правильно тлумачити його мову. Тож чи давно ви мріяли змінити своє життя, але щось при цьому уперто ставало на заваді?

Річ у тім, що ви просто не слухаєте своє тіло та нехтуєте його потребами. Для того щоб навчитися тлумачити знаки, уникати захворювань та негативних думок, авторка пропонує низку простих вправ і медитацій. Зміцнивши здоров’я ментального, емоційного та фізичного тіла, ви зможете перепрограмувати свідомість і нарешті стати тим, ким завжди мріяли бути.

Ігор Бондар-Терещенко для Радіо МАКСИМУМ

Читайте також: 5 цікавих книг, які зорієнтують у житті