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Карантин Коронавірус

Секретар Київради з допомогою матів та сленгу пояснив правила карантину: відео (18+)

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Володимир Прокопів - фото 1
Володимир Прокопів / wikipedia

Попри умови посиленого карантину, українці нехтують правилами та влаштовують вилазки на природу. Тож депутат Володимир Прокопів опублікував відеозвернення з нецензурною лексикою, аби було зрозуміліше.

Секретар Київської міської ради Володимир Прокопів записав відеозвернення з нецензурним закликом не порушувати карантин. Відео він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

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Так, Прокопів звернувся до людей з проханням не влаштовувати вечірки і пікніки з шашликами. При цьому сам депутат на відео йде вулицею без захисної маски. А щодо застосованої лексики, депутат пояснив, що перейшов на грубість, щоб його "чітко почули".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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