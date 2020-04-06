На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Новини про коронавірус в Україні: останні дані про хворих на 6 квітня
-
- 221
Медики повідомили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні. Дізнайтесь статистику хворих на Covid-19 та актуальні новини про інфікування станом на 6 квітня.
Офіційна статистика станом на 10:00 понеділка, 6 квітня, свідчить, що в Україні виявлено 1319 випадків коронавірусу.
Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.
І ще: Коли в Україні буде пік епідемії коронавірусу
За попередню добу було зафіксовано 68 нових випадків зараження коронавірусом та повідомлення про підозру на COVID-19.
Статистика хворих коронавірус в Україні:
|Захворіли
|1 319
|Одужали
|28
|Померли
|38
Найбільше випадків зараження коронавірусом зафіксовано у місті Києві та Чернівецькій області. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Також зауважте, що через пандемію по всій Україні ввели режим надзвичайної ситуації.
Єдиним регіоном, де поки що немає підтверджених випадків захворювання на коронавірус, є Миколаївська область.
Випадки зараження коронавірусу зафіксовані у 23 областях:
|
Київ
|234
|
Київська область
|91
|
Чернівецька область
|220
|
Івано-Франківська область
|116
|
Тернопільська область
|160
|
Рівненська область
|39
|
Запорізька область
|41
|
Одеська область
|27
|
Волинська область
|24
|
Львівська область
|27
|
Дніпропетровська область
|14
|
Житомирська область
|11
|
Черкаська область
|62
|
Херсонська область
|10
|
Луганська область
|3
|
Донецька область
|9
|
Вінницька область
|75
|
Закарпатська область
|35
|
Кіровоградська область
|41
|
Полтавська область
|11
|
Сумська область
|51
|
Харківська область
|1
|
Чернігівська область
|7
|
Хмельницька область
|10
Уникайте зараження коронавірусом: не контактуйте з людьми та тваринами, не їжте сире, добре обробляйте/смажте/варіть м'ясо, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтеся самоізоляції та карантину, покращуйте імунітет.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 6 квітня 2020 року до Центру надійшло 373 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 5 864 підозри.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Телефонні гарячі лінії
Якщо ви виявили у себе симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, важко дихати) та маєте підстави підозрювати, що ви заразилися (якщо ви контактували з людьми, які були у країнах зі спалахом коронавірусу, якщо ви самі були закордоном), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Коронавірус у світі
Загальна статистика по світу станом на 6 квітня:
|Захворіли
|1 275 542
|Одужали
|262 985
|Померли
|69 498
До теми: Як правильно провести самоізоляцію: інструкція від МОЗ
-
14:05Не собак і не одяг: що треба дезінфікувати, аби захистись від коронавірусу
-
13:55У МОЗ нагадали, як захистити пенсіонерів від коронавірусу
-
13:33Творці відомого ситкому Офіс знімуть новий серіал про віддалену роботу
-
13:22Стало відомо про таємний роман Дженніфер Еністон з колегою по Друзях
-
13:00Коли Благовіщення 2020: дата свята, традиції і прикмети в Україні
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
12:51Apple почала виробляти медичні маски, і виглядають вони не так, як ми думали
-
12:40У iPhone з'явиться корисна можливість, яка популярна на Android
-
12:26В Україні запустили онлайн-тури в Чорнобиль
-
12:14Привітання з Благовіщенням 2020: вірші, смс та проза українською
-
11:47Супермодель Ельза Хоск знялася без білизни: пікантне фото
-
11:39Коронавірус: онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020
-
11:23Пікап, який їздить на дровах, виставили на продаж: фото
-
10:57Всеукраїнська школа онлайн: дивитись трансляцію відеоуроків 5-11 класів
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
10:50Дантес у платті Дорофєєвої розсмішив мережу: кумедне відео
-
10:26Рукавичка Майкла Джексона пішла з молотка за шалену суму
-
10:00Новини про коронавірус в Україні: останні дані про хворих на 6 квітня
-
09:49Кріштіану Роналду запустив новий челендж під час карантину: відео
-
09:23Голос країни 10 сезон 12 випуск: як пройшли вокальні нокаути учасників
-
08:52Фахівці вважають, що пандемія коронавірусу загрожує масовим ожирінням
-
08:27Простий спосіб зшити захисну маску власноруч: коротка відеоінструкція
-
07:51Настя Каменських зачарувала домашнім знімком в піжамі
-
07:27Погода в Україні 6 квітня: весняне тепло повертається
- 05 квітня
-
21:45Дівчина тижня: гаряча тренерка Кіммі Руссо, яка спокушає пружними сідницями (18+)
-
11:39Коронавірус: онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020
-
09:23Голос країни 10 сезон 12 випуск: як пройшли вокальні нокаути учасників
-
07:27Погода в Україні 6 квітня: весняне тепло повертається
- 05 квітня
-
21:45Дівчина тижня: гаряча тренерка Кіммі Руссо, яка спокушає пружними сідницями (18+)
-
19:20Не Plague Inc єдиною: найкращі ігри про віруси та пандемії, які не дадуть тобі нудьгувати
-
17:25Як і з чим носити чоловічі бомбери: 10 модних образів на всі випадки життя
-
15:20Гороскоп на цей тиждень 6 – 12 квітня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:54Нові пісні квітня: плейлист популярної музики, який підійме настрій
-
10:23Новини про коронавірус в Україні: останні дані про хворих на 5 квітня
-
08:13З чого має складатися правильний сніданок
- 04 квітня
-
21:21Я б лизнув: сексуальна Оля Цибульська похизувалась відвертим образом
-
19:00Як цим користуватися: речі, які змусять вас згадати дитинство у 90-ті
-
16:00Правила безпеки: як ходити в магазин під час карантину
-
14:16Легендарну Call of Duty роздають безкоштовно: як отримати новинку
-
11:13Новини про коронавірус в Україні: останні дані про хворих на 4 квітня
-
08:49Погода в Україні 4 квітня: похолодання та дощі
- 03 квітня
-
20:115 несподіваних речей, які збуджують чоловіків
-
17:41Як змінилася Міс Україна Всесвіт Інна Цимбалюк: гарячі фото
-
15:05Карантинні версії популярних українських хітів: весела добірка
-
12:30ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
10:11Новини про коронавірус в Україні: останні дані про хворих на 3 квітня
-
07:1410 продуктів, які допоможуть зберігати здоров'я під час самоізоляції
- 02 квітня
-
19:58Розвінчаний міф про уразливість коронавірусу до спеки
-
18:10Майкл Щур рекомендує: які фільми та серіали варто подивитись на карантині
-
16:00Усі крапки над "і" – 5 книг про те, що нас чекає