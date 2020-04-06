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Карантин Коронавірус

Новини про коронавірус в Україні: останні дані про хворих на 6 квітня

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Коронавірус в Україні

Медики повідомили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні. Дізнайтесь статистику хворих на Covid-19 та актуальні новини про інфікування станом на 6 квітня.

Офіційна статистика станом на 10:00 понеділка, 6 квітня, свідчить, що в Україні виявлено 1319 випадків коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

І ще: Коли в Україні буде пік епідемії коронавірусу

За попередню добу було зафіксовано 68 нових випадків зараження коронавірусом та повідомлення про підозру на COVID-19.

Статистика хворих коронавірус в Україні:

Захворіли 1 319
Одужали 28
Померли 38

Найбільше випадків зараження коронавірусом зафіксовано у місті Києві та Чернівецькій області. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Також зауважте, що через пандемію по всій Україні ввели режим надзвичайної ситуації.

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Єдиним регіоном, де поки що немає підтверджених випадків захворювання на коронавірус, є Миколаївська область.

Випадки зараження коронавірусу зафіксовані у 23 областях:

Київ

 234

Київська область

 91

Чернівецька область

 220

Івано-Франківська область

 116

Тернопільська область

 160

Рівненська область

 39

Запорізька область

 41

Одеська область

 27

Волинська область

 24

Львівська область

 27

Дніпропетровська область

 14

Житомирська область

 11

Черкаська область

 62

Херсонська область

 10

Луганська область

 3

Донецька область

 9

Вінницька область

 75

Закарпатська область

 35

Кіровоградська область

 41

Полтавська область

 11

Сумська область

 51

Харківська область

 1

Чернігівська область

 7

Хмельницька область

 10

Уникайте зараження коронавірусом: не контактуйте з людьми та тваринами, не їжте сире, добре обробляйте/смажте/варіть м'ясо, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтеся самоізоляції та карантину, покращуйте імунітет.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 6 квітня 2020 року до Центру надійшло 373 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 5 864 підозри.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

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Телефонні гарячі лінії

Якщо ви виявили у себе симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, важко дихати) та маєте підстави підозрювати, що ви заразилися (якщо ви контактували з людьми, які були у країнах зі спалахом коронавірусу, якщо ви самі були закордоном), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

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Коронавірус у світі

Найбільше хворих на коронавірус осіб зафіксовано в США, Італії, Іспанії, Китаї та Німеччині.

Загальна статистика по світу станом на 6 квітня:

Захворіли 1 275 542
Одужали 262 985
Померли 69 498
Новини про коронавірус в Україні: останні дані про хворих на 6 квітня - фото 396299

До теми: Як правильно провести самоізоляцію: інструкція від МОЗ

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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