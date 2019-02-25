Канадська компанія показала тизер транспорту майбутнього, який доступний вже сьогодні

Канадська транспортна служба в іронічному ролику показала транспорт майбутнього. Цікаво, що такою машиною може скористатися будь-хто уже сьогодні.

Одна зі служб громадського транспорту Канади GO Transit опублікувала в Twitter тизер "транспорту майбутнього" – автобуса. У пафосному ролику компанія пропонує глядачам уявити сценарій: сідаєш в машину, влаштовуєшся в кріслі зручніше і починаєш листуватися або дивитися меми з котами до прибуття на місце.

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Це як самоуправляюча машина, яка стала доступна завчасно.

У відео зазначається, що не потрібно вводити пункт призначення – пасажира просто привезуть на місце. Згідно ролику, більшість транспортних засобів задіяють усі органи чуття, але є один спосіб пересування, який не задіє "жодний з них" – автобус.

It’s like the self-driving car is already here. Read, sleep, watch and text.



Experience.

The Bus.

From GO.

The GO Bus. #GOxAutoShow pic.twitter.com/AjKylnfBzo — GO Transit (@GOtransit) 14 лютого 2019 р.

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