Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
MARUV 8 березня

Канадська компанія показала тизер транспорту майбутнього, який доступний вже сьогодні

  • 28
Транспорт майбутнього - фото 1
Транспорт майбутнього / Twitter

Канадська транспортна служба в іронічному ролику показала транспорт майбутнього. Цікаво, що такою машиною може скористатися будь-хто уже сьогодні.

Одна зі служб громадського транспорту Канади GO Transit опублікувала в Twitter тизер "транспорту майбутнього" – автобуса. У пафосному ролику компанія пропонує глядачам уявити сценарій: сідаєш в машину, влаштовуєшся в кріслі зручніше і починаєш листуватися або дивитися меми з котами до прибуття на місце.

І ще: Новий Peugeot 208 повністю розсекречено

Це як самоуправляюча машина, яка стала доступна завчасно.

У відео зазначається, що не потрібно вводити пункт призначення – пасажира просто привезуть на місце. Згідно ролику, більшість транспортних засобів задіяють усі органи чуття, але є один спосіб пересування, який не задіє "жодний з них" – автобус.

Читайте також: Аналітики назвали автомобілі, які найменше втрачають у ціні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
RAZR V3 та Nokia N73: легендарні телефони 2000-х, про які мріяв кожен
  • 19 лютого, 12:13
  • 1019
Гороскоп на цей тиждень 25 лютого – 3 березня 2019 для знаків Зодіаку
  • Вчора, 07:12
  • 608
Опитування: Хто має поїхати на Євробачення 2019 замість MARUV?
  • Вчора, 20:28
  • 342
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології