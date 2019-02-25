Новий Peugeot 208 повністю розсекречено

Новий компактний хетчбек Peugeot 208 став безпечнішим і отримав повністю електричну версію. Публічна прем'єра автомобіля відбудеться у березні на Женевському автосалоні, а продажі стартують цієї осені.

Компанія Peugeot розсекретила компактний хетчбек 208 нового покоління. Новинка буде доступна для в п'яти комплектаціях: Access, Active, Allure, GT Line і GT. Ціни на модель будуть названі пізніше.

І ще: Німці показали новий Volkswagen Multivan, і він тепер на електриці

Хетчбек Peugeot 208 нового покоління

Peugeot 208 побудований на новій модельній архітектурі CMP. Автомобіль став більшим за свого попередника і отримав риси седана 508 нового покоління. Хетчбек оснащується світлодіодною оптикою, подовженим капотом, 17-дюймовими колісними дисками, новими решітками радіатора і іншим повітрозабірником.

Також у 208 з'явилася чорна глянсова накладка по всій ширині дверей багажного відділення, дифузор і спортивна вихлопна система з хромованими патрубками. Кузов автомобіля отримав три нові кольори: жовтий Faro, синій Vertigo і червоний Elixir.

У салоні машини встановлена цифрова приладова панель і сенсорний дисплей розміром 5, 7 або 10 дюймів. Також хетчбек отримав нове рульове колесо, спортивні сидіння, декоративні елементи з карбону, бездротову зарядку смартфона, чотири роз'єми USB і бардачок.

Хетчбек Peugeot 208 нового покоління

Хетчбек Peugeot 208 нового покоління

Водієві доступні адаптивний круїз-контроль, функціонал Mirror Screen для роботи з усіма видами смартфонів, система утримання автомобіля в смузі руху, функція допомоги при парковці і система моніторингу втоми водія. Крім цього, новий 208 комплектується системою розпізнавання дорожніх знаків, функцією стеження за "мертвими" зонами і системою автоматичного перемикання дальнього світла.

До 100 км/год електричний 208 може розігнатися за 8,1 секунди. Запас ходу в автомобіля складає 450 км.

Так, у гамму моторів хетчбека увійшов трициліндровий турбований бензиновий двигун об'ємом 1,2 літра. Мотор буде доступний в трьох стадіях форсування: 75, 100 і 130 кінських сил. Агрегат працює спільно з 5- або 6-ступінчастою механічною коробкою передач. Також доступний і 8-ступінчастий "автомат". Крім того, 208 нового покоління оснащується 1,5-літровим дизельним агрегатом з віддачею 100 кінських сил. Такий мотор працює в парі з 6-ступінчастою механічною коробкою передач.

Хетчбек Peugeot 208 нового покоління

Читайте також: Майже без пробігу: родстер Honda S2000 виставили на продаж