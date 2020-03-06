Seat навчаться розпізнавати водія, котрий заснув за кермом

Команда проєкту Xplora, створеного Seat для кооперації зі стартапами, що працюють над автомобільними технологіями майбутнього, об'єдналася з ізраїльською Eyesight Technologies для створення принципово нових систем контролю за станом водія.

Розроблене у рамках співпраці програмне забезпечення зможе не тільки визначити, чи заснула людина, але і "зрозуміти", чи бачить вона пішохода, що наближається.

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Штаб-квартира Eyesight Technologies розташована в Ізраїлі. Стартап розробляє системи стеження за діями водія, які використовують технології комп'ютерного зору та штучний інтелект. Наприклад, їх ПЗ у режимі реального часу аналізує рухи людини, визначає напрям погляду, чи розплющені очі, а також з якою частотою вона моргає.

Система перевірятиме стан водія

Алгоритм здатний визначити, коли людина заснула або відволіклася, а також чи бачить вона пішохода, що наближається до автомобіля. Крім цього, система розпізнає різних водіїв і вибирає необхідні налаштування кліматичної установки, положення сидінь, керма та дзеркал. У Seat впевнені, що вдосконалення подібних систем дозволить суттєво скоротити число дорожньо-транспортних пригод, що відбуваються через неуважність. Їх частка у загальній кількості становить 36 відсотків (дані по Великобританії).

Допомагатиме визначати стан водія штучний інтелект

Крім Eyesight Technologies, у списку партнерів Xplora є фірма Gauzy. Вона створює скло зі спеціальною плівкою з рідких кристалів, яка під дією електричних мікроімпульсів змінює ступінь прозорості. Технологія дозволить довільно затемнювати окремі області, хоча Continental вже придумала, як використати таке скло у ролі дисплеїв.

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