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Це треба бачити: машину скинули на найміцніший у світі батут

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Спочатку блогеру потрібно було сконструювати особливий батут - фото 1
Спочатку блогеру потрібно було сконструювати особливий батут

Блогер і автор YouTube-каналу про науку Марк Робер спроєктував найміцніший батут у світі. На цьому він вирішив не зупинятися. Пізніше парубок скинув на цей батут справжнісіньке авто. Це треба бачити!

Просто скинути машину можна на будь-який батут, але автор хотів, щоб вона відскочила, а не пробила полотно наскрізь.

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Разом з друзями Робер спроєктував батут, у центрі якого стоїть товстий кевларовий мат. Він з'єднаний зі сталевою рамою 144 пружинами, кожна з яких може витримувати понад 200 кілограмів.

Потім креслення і схеми відправили до Австралії іншому блогеру. Він "спеціалізується" на зйомці роликів того, як він скидає різні предмети з великої висоти.

У результаті батут побудували, і двоє блогерів об'єдналися, щоб провести перший тест-драйв. На батут скидали кавуни і кулі для боулінгу, а апогеєм цього експерименту стало скидання човна й автомобіля.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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