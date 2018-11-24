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Сценаристка Відьмака поділилася дитячими малюнками-спойлерами

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серіал "Відьмак" за мотивами гри - фото 1
серіал "Відьмак" за мотивами гри / igronews

Сценаристка Лорен Хіссріч опублікувала у соцмережі малюнки своїх дітей, які зобразили те, що відбувається на знімальному майданчику серіалу "Відьмак".

Хіссріч опублікувала два чорно-білих малюнка в своєму Twitter. Перша картинка демонструє загибель одного з персонажів, а друга ілюструє процес створення серіалу за мотивами культової відеогри.

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У коментарі сценаристка заявила, що картинки намалювали її діти, побувавши на знімальному майданчику нового проекту Netflix. Лорен підкреслила свій твіт хештегом "спойлери". Ці ілюстрації дозволили користувачам висунути версії щодо сюжету серіалу, але більшість з них виявилися жартівливими.

"Як багато комп'ютерної графіки! Ви, хлопці, грошей явно не шкодуєте!", "А чи не занадто рано для перших промо-фото?", – написали коментатори.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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