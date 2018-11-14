Найкращі серіали осені 2018, які варто подивитись

Найкрутіші серіали осені 2018 не залишать байдужими фанатів фентезі, драми та комедій. Радіо МАКСИМУМ зібрало найкращі новинки серіалів, які вийшли у світ за останні три місяці.

Поліція Парадайз (18+)

Оригінальна назва: Paradise PD

Жанр: комедія, кримінал

Країна: США

Режисер: Роджер Блек

У головних ролях: -

Кількість сезонів: 1

Кількість серій: 10

Тривалість: 28 хв.

Почнемо підбірку з дикото анімаційного серіалу, який не просто так має рейтинг 18+, тому з дітьми не радимо до перегляду. Новий серіал припаде до душі фанатам "Бріклбері", адже картинка така ж, навіть персонажі нагадують один одного. Що й казати, творці ті ж. Щоправда, тепер у центрі уваги містечко Парадайз та його поліція, яка не надто вражає своїми діями. Замість того, щоб забезпечувати спокій та порядок, саме копи, здебільшого, стають причиною для різноманітних неприємностей у місті.

Трейлер серіалу Поліція Парадайз онлайн:

Маніяк (16+)

Оригінальна назва: Maniac

Жанр: комедія, фантастика

Країна: США

Режисер: Кері Фукунага

У головних ролях: Джона Хілл, Емма Стоун, Джастін Теру, Джеміма Керк, Саллі Філд, Джулія Гарнер

Кількість сезонів: 1

Кількість серій: 10

Тривалість: 40 хв

Сюжет розповідає про двох незнайомців вирішують взяти участь у тестуванні нових ліків. Енні, яку грає Емма Стоун, намагається прийти до тями після краху у стосунках, а Оуен у виконанні Джони Хілла страждає від шизофренії ще з дитинства. А от диво-ліки від лікаря Мантлрея, роль якого зіграв Джастін Теру, повинні вилікувати будь-які захворювання, щоправда, про побічні ефекти ніхто не казав.

Маніяк, дивіться трейлер серіалу онлайн:

Моторошні пригоди Сабріни (16+)

Оригінальна назва: The Chilling Adventures of Sabrina

Жанр: містика. фентазі, жахи, трилер

Країна: США

Режисер: Лі Толанд Кригер

У головних ролях: Кірнан Шіпка, Джаз Сінклер, Мішель Гомес, Ченс Пердомо, Люси Девіс, Міранда Отто, Річард Койл

Кількість сезонів: 1

Кількість серій: 10

Тривалість: 53 хв.

Ще один рімейк популярного телесеріалу про юну відьму Сабріну, і нарешті вдалий. Щоправда, цей серіал зовсім не такий сонячний та веселий, адже розповідає про темний бік дорослішання нашої героїні. Не важко здогадатись, що не легко жити, бувши і смертною, і відьмою. Боротьба зі злом та захист всього світу і своєї родини - не дуже позитивні історії.

Моторошні пригоди Сабріни, дивіться трейлер онлайн:

Повернення додому

Оригінальна назва: Homecoming

Жанр: драма

Країна: США

Режисер: Сем Есмейл

У головних ролях: Джулія Робертс, Боббі Каннавале, Стефан Джеймс, Алекс Карповскі, Ши Вігхем, Айден Маєрі, Маріанн Жан-Батіст

Тривалість: 27 хв.

Кількість сезонів: 1

Кількість серій: 10

Вперше Джулія Робертс зіграла у серіалі, і це варто побачити! Сюжет стрічки розгортається навколо психолога Хайді Бергман, яка працює з колишніми військовими. Жінка допомагає своїм пацієнтам оклигатися після бойових дій та повернутись до нормального життя. Якось до неї на прийом приходить молодий ветеран Вальтер Крус, якому важко звикнутись зі звичайним ходом подій вдома. Однак поява чоловіка приковує до Хайді увагу спецслужб. Ця історія зовсім непроста.

Повернення додому, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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