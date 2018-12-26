Сценарист Сам вдома заявив про обман у фільмі

Американський сценарист і актор Сет Роген зізнався, що легендарний фільм "Сам вдома" містить обман в одній з найбільш відомих сцен.

Йдеться про епізод, де головний герой картини Кевін дивиться фільм в той час, як до нього приїжджає кур’єр піци. Відомо, що у першій і другій частинах юний Кевін вмикає уривок нібито з фільму "Ангели з брудними душами".

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Однак з'ясувалося, що цієї сцени в оригінальній стрічці "Ангелів" насправді не існує. Більш того, ці епізоди були зняті спеціально для "Сам вдома".

Примітно, що фільм "Ангели з брудними особами" був випущений у 1938 році. Але кровожерливі сцени, показані в картинах "Сам вдома" були створені спеціально як алюзія до "Ангелів".

Камінг-аут творця "Сам вдома" ошелешив фанатів картини, адже вони були впевнені в тому, що саме такий фільм є справжнім. Сцена з ним є однією з найбільш цитованих.

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