Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2019 Різдво

Сценарист Сам вдома заявив про обман у фільмі

  • 55
Сам вдома 1 - фото 1
Сам вдома 1 / Кадр з фільму

Американський сценарист і актор Сет Роген зізнався, що легендарний фільм "Сам вдома" містить обман в одній з найбільш відомих сцен.

Йдеться про епізод, де головний герой картини Кевін дивиться фільм в той час, як до нього приїжджає кур’єр піци. Відомо, що у першій і другій частинах юний Кевін вмикає уривок нібито з фільму "Ангели з брудними душами".

До слова: Сам удома через 28 років: як змінилися зірки улюбленого фільму

Однак з'ясувалося, що цієї сцени в оригінальній стрічці "Ангелів" насправді не існує. Більш того, ці епізоди були зняті спеціально для "Сам вдома".

Примітно, що фільм "Ангели з брудними особами" був випущений у 1938 році. Але кровожерливі сцени, показані в картинах "Сам вдома" були створені спеціально як алюзія до "Ангелів".

Камінг-аут творця "Сам вдома" ошелешив фанатів картини, адже вони були впевнені в тому, що саме такий фільм є справжнім. Сцена з ним є однією з найбільш цитованих.

Дивіться також: Найкращі новорічні та різдвяні фільми: ТОП 20 комедій про Різдво

Джерело: indy100
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Новорічне меню 2019: святкові страви і рецепти на Новий рік
  • 21 грудня, 16:14
  • 3572
Чотири камери та смартфони-слайдери: мобільні тренди 2018 року
  • 24 грудня, 12:13
  • 522
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25 квітня, 20:31
  • 942355
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Культура