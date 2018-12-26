Сам удома через 28 років: як змінилися зірки улюбленого фільму

Кожен Новий рік традиційно ми дивимося по телевізору комедію Сам удома про пригоди маленького Кевіна Маккаллістера. Але мало хто згадує, що з моменту виходу фільму пройшло цілих 28 років!

Перша частина Сам удома була знята в 1990 році, тобто пройшло вже 28 років. Багато часу з тих пір спливло. Актор, який зіграв головну роль, виріс і не раз потрапляв у скандальні ситуації, а у інших артистів теж по-своєму склалася доля.

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Джо Пеші (Гаррі Лайм)

Джо Пеші став відомим після виходу фільму Скажений бик. Роль невдалого злодюжки Гаррі Лайма подарувала нову порцію слави актору. Він багато знімався в кіно, з'являючись у фільмах найвідоміших режисерів. У наступному 2019 році виходить новий фільм за участю Пеші, Ірландець.

Деніел Стерн (Марв Мерчантс)

Стерн грав подільника Гаррі, який вигадав їм прізвисько Мокрі Бандити і проходив пів-фільму з відбитком праски на обличчі. Також йому належить голос оповідача в серіалі Чудові роки. Після обох частин фільму Сам удома Стерн продовжував грати в кіно і серіалах. У 2012 році знявся в картині Різдвяна історія 2, сиквелі різдвяної класики 1983 року. Також актор займається скульптурою.

Кіран Калкін (Фуллер Маккаллістер)

Як у фільмі, так і в реальному житті Кіран – молодший брат Маколея. Кіран в основному знімався в незалежному, малобюджетом кіно. Тільки в останні роки йому стали давати значимі непогані ролі. Однією з недавніх яскравих ролей Кірана була роль Рая Герхардта в серіалі Фарго.

Девін Ретрей (Базз Маккаллістер)

Актор і музикант Девін Ретрей прославився після ролі Базза – старшого брата Кевіна. Їх сварка призводить до покарання головного героя – ув'язненню на горищі, після чого Кевін і залишається забутим усіма. Після зйомок Девін не просунулося у кіно далі другорядних ролей. Також з'являвся в серіалах Примарний патруль, Закон і порядок. У 2007 році знявся в документальній стрічці Доглядаючи за Конді.

Кетрін О'Хара (Кейт Маккаллістер)

Після виходу фільму Кетрін стала шалено популярною. Її запрошували багато режисерів. За талановитою грою актриси можна спостерігати у фільмах Надія, Країна диваків тощо. Також О'Хара займається озвучуванням відомих мультиплікаційних персонажів.

Джон Херд (Пітер Маккаллістер)

Знімався у великій кількості фільмів (На лінії вогню, Справа про пеліканів, Очі змії) і серіалів, в тому числі в Поліції Маямі, Втечі з в'язниці і Сопрано. Двічі був арештований у 90-ті роки через проблеми з подружкою – спочатку погрожував їй зброєю, потім без дозволу потрапив до її будинку. На жаль, у 2017 році актора не стало.

Робертс Блоссом (Старий Марлі)

Моторошний сусід Кевіна з лопатою в руці виявився цілком доброзичливим і ближче до фіналу прийшов Кевіну на допомогу. До ролі в цьому фільмі грав на Бродвеї і в таких фільмах, як Близькі контакти третього виду, Христина, Остання спокуса Христа і Втеча з Алькатраса. Актор помер у 2011 році у віці 87 років.

Маколей Калкін (Кевін Маккаллістер)

Історія Маколея Калкіна, який став популярним і багатим після виходу комедії Сам удома – класичний приклад трагічної долі дитини, яка не витримав ранньої слави. Причому Калкіна не можна назвати актором однієї ролі – у нього були всі шанси вийти з комедійного образу. Наприклад, в 1993 році Маколей зіграв негативну роль в драматичному трилері Хороший син. Зараз 35-річний Калкін не знімається, але співає – в групі The Pizza Underground, яка переробляє пісні групи The Velvet Underground, змінюючи в них ключові слова на "піца".

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