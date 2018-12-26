На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Сам удома через 28 років: як змінилися зірки улюбленого фільму
-
- 997
Кожен Новий рік традиційно ми дивимося по телевізору комедію Сам удома про пригоди маленького Кевіна Маккаллістера. Але мало хто згадує, що з моменту виходу фільму пройшло цілих 28 років!
Перша частина Сам удома була знята в 1990 році, тобто пройшло вже 28 років. Багато часу з тих пір спливло. Актор, який зіграв головну роль, виріс і не раз потрапляв у скандальні ситуації, а у інших артистів теж по-своєму склалася доля.
Це цікаво: Володар перснів: як змінилися актори фільму за 17 років
Джо Пеші (Гаррі Лайм)
Джо Пеші став відомим після виходу фільму Скажений бик. Роль невдалого злодюжки Гаррі Лайма подарувала нову порцію слави актору. Він багато знімався в кіно, з'являючись у фільмах найвідоміших режисерів. У наступному 2019 році виходить новий фільм за участю Пеші, Ірландець.
Деніел Стерн (Марв Мерчантс)
Стерн грав подільника Гаррі, який вигадав їм прізвисько Мокрі Бандити і проходив пів-фільму з відбитком праски на обличчі. Також йому належить голос оповідача в серіалі Чудові роки. Після обох частин фільму Сам удома Стерн продовжував грати в кіно і серіалах. У 2012 році знявся в картині Різдвяна історія 2, сиквелі різдвяної класики 1983 року. Також актор займається скульптурою.
Кіран Калкін (Фуллер Маккаллістер)
Як у фільмі, так і в реальному житті Кіран – молодший брат Маколея. Кіран в основному знімався в незалежному, малобюджетом кіно. Тільки в останні роки йому стали давати значимі непогані ролі. Однією з недавніх яскравих ролей Кірана була роль Рая Герхардта в серіалі Фарго.
Девін Ретрей (Базз Маккаллістер)
Актор і музикант Девін Ретрей прославився після ролі Базза – старшого брата Кевіна. Їх сварка призводить до покарання головного героя – ув'язненню на горищі, після чого Кевін і залишається забутим усіма. Після зйомок Девін не просунулося у кіно далі другорядних ролей. Також з'являвся в серіалах Примарний патруль, Закон і порядок. У 2007 році знявся в документальній стрічці Доглядаючи за Конді.
Кетрін О'Хара (Кейт Маккаллістер)
Після виходу фільму Кетрін стала шалено популярною. Її запрошували багато режисерів. За талановитою грою актриси можна спостерігати у фільмах Надія, Країна диваків тощо. Також О'Хара займається озвучуванням відомих мультиплікаційних персонажів.
Джон Херд (Пітер Маккаллістер)
Знімався у великій кількості фільмів (На лінії вогню, Справа про пеліканів, Очі змії) і серіалів, в тому числі в Поліції Маямі, Втечі з в'язниці і Сопрано. Двічі був арештований у 90-ті роки через проблеми з подружкою – спочатку погрожував їй зброєю, потім без дозволу потрапив до її будинку. На жаль, у 2017 році актора не стало.
Робертс Блоссом (Старий Марлі)
Моторошний сусід Кевіна з лопатою в руці виявився цілком доброзичливим і ближче до фіналу прийшов Кевіну на допомогу. До ролі в цьому фільмі грав на Бродвеї і в таких фільмах, як Близькі контакти третього виду, Христина, Остання спокуса Христа і Втеча з Алькатраса. Актор помер у 2011 році у віці 87 років.
Маколей Калкін (Кевін Маккаллістер)
Історія Маколея Калкіна, який став популярним і багатим після виходу комедії Сам удома – класичний приклад трагічної долі дитини, яка не витримав ранньої слави. Причому Калкіна не можна назвати актором однієї ролі – у нього були всі шанси вийти з комедійного образу. Наприклад, в 1993 році Маколей зіграв негативну роль в драматичному трилері Хороший син. Зараз 35-річний Калкін не знімається, але співає – в групі The Pizza Underground, яка переробляє пісні групи The Velvet Underground, змінюючи в них ключові слова на "піца".
Маколей Калкін повторив улюблені сцени з Сам удома: кумедне відео
І ще: Міцний горішок: як виглядають зірки фільму зараз
-
16:35Прикольні привітання з Новим роком 2019: жартівливі новорічні побажання
-
16:23Скільки мандаринів можна з'їсти за день
-
16:15ТОП-10 курйозів року, які неабияк розсмішили мережу
-
15:55Футболіст Шахтаря хоче стати українцем і грати за збірну
-
15:39Юна українська тенісистка вразила мережу пікантним знімком
-
Українські новорічні пісні для ваших ідеальних зимових свят
-
15:20З яких келихів треба пити шампанське
-
15:10Смачні ілюстрації їжі, які змусять вас зголодніти
-
14:52Аквамен випадково потрапив на весільну фотосесію
-
14:43На фото і на відео: Кайлі Дженнер упіймали на фотошопі
-
14:21Сам удома через 28 років: як змінилися зірки улюбленого фільму
-
14:10Різдво у розпалі: Емілі Ратажковскі показала свою родину
-
13:50Карпати засипало снігом: його вже більш ніж метр
-
13:45Фотограф створив міні-будиночок Санта-Клауса
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
13:22Ірина Шейк повністю оголилася для фотосету
-
13:15Ми: трейлер нового фільму жахів від творця Пастки
-
12:53Дженніфер Лопес показала сімейне Різдво
-
12:42Тіну Кароль підловили в аеропорту без макіяжу
-
12:29Сніг та хуртовини: погода 27 грудня в Україні
-
12:144G та візит Робота Софії: техноперемоги України в 2018 році
-
11:50Меган Маркл і Кейт Міддлтон на Різдво: заціни, чий образ кращий
-
11:37Чи може боліти голова через дощ і магнітні бурі: пояснення медиків
-
11:18Зірка "Дуже дивних справ" з'явилась у новій рекламі Calvin Klein
-
10:55Alyosha переспівала колядку Пречистая Діва: слухайте і насолоджуйтеся
-
16:15ТОП-10 курйозів року, які неабияк розсмішили мережу
-
14:21Сам удома через 28 років: як змінилися зірки улюбленого фільму
-
12:144G та візит Робота Софії: техноперемоги України в 2018 році
-
09:51У ДСНС оголосили попередження для українців
-
07:15Прогноз погода 26 грудня в Україні
- 25 грудня
-
19:59Футболіст Динамо очолив рейтинг найдорожчих українських форвардів
-
17:15Рок музика: плейлист свіжих альтернативних пісень грудня
-
13:53Аніта Луценко розповіла про популярну проблему жінок
-
10:50Ці продукти категорично не можна їсти на сніданок
- 24 грудня
-
22:12Ярмоленко став найдорожчим українським футболістом в світі
-
19:54Як уникнути похмілля після вдалого застілля
-
16:21Найкращі новорічні тури на кілька днів: Новий рік 2019 в Європі
-
12:13Чотири камери та смартфони-слайдери: мобільні тренди 2018 року
-
09:54Діденко розповіла про погоду 31 грудня – 1 січня в Україні
-
07:14Гороскоп на цей тиждень 24 – 30 грудня 2018 для знаків Зодіаку
- 23 грудня
-
20:26Космічна ялинка підкорила мережу: фотофакт
-
18:00Привітання з католицьким Різдвом 2018: поздоровлення і картинки
-
17:00Дівчина тижня: сексуальна Вендела Ліндблом, яка стала першою лисою моделлю Playboy (18+)
-
15:16ВІП Тернопіль – Вілледж Стайл: новий веселий кліп коміків підірвав мережу
-
12:45Найкращі серіали 2018 року, які варті уваги
-
09:21Берінчик впевнено нокаутував Крістобаля: дивіться відео
- 22 грудня
-
23:24Х-фактор 9: хто покинув шоу у п'ятому прямому ефірі від 22-12-2018
-
21:53Чому Дантес прокинувся в ліжку з Олександром Педаном: огляд Instagram (18+)
-
19:00Х-фактор 9 сезон 17 випуск: дивитися онлайн прямий ефір 22-12-2018
-
18:30Берінчик – Крістобаль: де і коли дивитися онлайн трансляцію бою