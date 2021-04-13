Save Our Squad: Девід Бекхем та Disney+ випустять серіал про футбол

Британський футболіст Девід Бекхем починає співпрацю зі стрімінговим сервісом Disney +. Разом вони попрацюють над документальним серіалом про футбол "Save Our Squad" ("Врятуй нашу команду").

Про це творці проєкту розповіли The Hollywood Reporter.

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"Ми раді привітати Девіда Бекхема у команді Disney +, – розповів виконавчий продюсер проєкту Шон Дойл. – Це фантастична можливість показати важливість і вплив футболу на спільноти у Великій Британії. Серіал буде захоплюючим, драматичним, надихаючим, повним емоцій і сміливості – словом, усе, що пережив Девід за свою спортивну кар'єру!".

Для шоу Девід Бекхем повернеться у Східний Лондон, де він почав грати у футбол, коли був дитиною. Він стане наставником для місцевих молодих спортсменів.

Дата прем'єри "Save Our Squad" поки не повідомляється.

Раніше компанія Disney перенесла вихід фільму "Чорна Вдова" зі Скарлетт Йоханссон з травня на липень. Він з'явиться відразу і в кінотеатрах, і на Disney +.

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