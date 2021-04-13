Зірка Дуже дивних справ переконаний, що 4 сезон – найстрашніший

Зірка серіалу "Дуже дивні справи" Гейтен Матараццо вкотре наголосив на тому, що майбутній четвертий сезон серіалу Netflix буде "найстрашнішим". Нам уже не терпиться дочекатися, коли ми зможемо його глянути, щоб підтвердити слова юного актора.

Він з'явився на "Шоу Джиммі Феллон" і пожартував про те, кому може не сподобатися новий сезон.

Це цікаво: Меттью Перрі показав перший кадр зі зйомок возз'єднання Друзів

"Він буде найстрашнішим – це я точно помітив. Я читав сценарій і подумав: "Ми знімемо це у такий рік? Це дуже круто!" Тільки я не знаю, чи сподобається це малюкам так само сильно", – розповів він.

Тоді ведучий запропонував випускати серії по частинах, щоб малюки підросли до 4-5 років. Актор підтримав таку ідею, але пожартував, що через постійні переноси та затримки, пов'язані з пандемією, такими темпами дітям буде вже "років по 12".

Раніше Матараццо, який у серіалі грає Дастіна Хендерсона, також говорив, що четвертий сезон доросліший, ніж попередні.

Про сюжет нового сезону мало що відомо. Дата виходу поки не називається.

Читайте також: Корона: названий акторський склад нового сезону серіалу