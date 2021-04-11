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Меттью Перрі показав перший кадр зі зйомок возз'єднання Друзів

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Зйомки серіалу Друзі - фото 1
Зйомки серіалу Друзі / instagram

Стрімінговий сервіс HBO приступив до зйомок спеціального епізоду "Друзів", в якому знову зберуться всі зірки серіалу.

Спецвипуск з возз'єднанням "Друзів" вийде вже в цьому році на HBO Max. Через пандемії коронавірусу початок знімального процесу переносили кілька разів, повідомляє Screenrant. В епізоді візьмуть участь всі актори, які зіграли головних героїв: Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудроу, Метт Леблан, Меттью Перрі та Девід Швіммер.

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Меттью Перрі виклав в свій інстаграм перше фото зі зйомок. Правда, актор пізніше видалив цей знімок, але ЗМІ і соцмережі вже підхопили його.

"За кілька секунд до того, як з'їсти кисть для макіяжу. Не кажучи вже про возз'єднання з "Друзями", – підписав кадр Перрі.

Меттью Перрі показав перший кадр зі зйомок возз'єднання Друзів - фото 455143

Крім цього, продовження "Друзів" знімали в присутності глядачів. Однак на майданчику були суворі правила: коли актори вийшли на знімальний майданчик, знімати було заборонено. І користувачі соцмереж діляться першими кадрами з декораціями майбутнього шоу:

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