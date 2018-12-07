Саша Грей знялася для реклами власного бренду одягу

Мабуть, кожен чоловік бодай раз у житті чув про Сашу Грей. Щоправда, цього разу мова піде не про фільми для дорослих, а про те, що колишня порноактриса зайнялася благодійністю.

Саша Грей активно користується перевагами Instagram і публікує безліч світлин зі свого повсякденного життя та світських заходів, які вона відвідує.

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Нещодавно актриса виклала фотографії у футболці власного бренду з колекції Love, які вона "прикрасила" принтами з порнофільмів, яких знімалася.

Зазначимо, що всі кошти, отримані від продажу своєї колекції, підуть на благодійність.

Порноактриса Саша Грей оголосила про завершення своєї кар'єри у 2011 році. Зараз вона займається музичною творчістю.

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