Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Миколая Х-фактор Новий рік 2019

Катя Осадча вразила шанувальників ультрастильним образом

  • 62
Катя Осадча - фото 1
Катя Осадча / Instagram

Світська левиця Катя Осадча продемонструвала своїм шанувальникам черговий модний тренд сезону осінь-зима 2018-19.

Відома українська телеведуча на своїй сторінці у Instagram опублікувала знімок, на якому позує в подовженому піджаку зеленого кольору з леопардовим принтом від українського бренду NAVRO.

І ще: Відома українська ведуча стала мамою в четвертий раз

У цьому сезоні анімалістичні принт – один з провідних трендів сучасної моди.

Ведуча "Світського життя" доповнила свій образ укороченими чорними брюками зі стрілками, а також класичними туфлями. З аксесуарів: стильний крислатий капелюшок, оригінальний ремінь з двома золотими пряжками і масивні золоті сережки у дусі 80-х.

Читайте також: Настя Каменських записала незвичайне відео для своїх шанувальників

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на грудень 2018: прогноз на місяць для всіх знаків
  • 30 листопада, 21:05
  • 1637
Колір Нового 2019 року, який буде модний в рік Свині
  • 03 грудня, 14:30
  • 2903
Найкращі бюджетні смартфони 2018 року: рейтинг Радіо МАКСИМУМ
  • 05 грудня, 12:15
  • 604
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз