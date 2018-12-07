Катя Осадча вразила шанувальників ультрастильним образом

Світська левиця Катя Осадча продемонструвала своїм шанувальникам черговий модний тренд сезону осінь-зима 2018-19.

Відома українська телеведуча на своїй сторінці у Instagram опублікувала знімок, на якому позує в подовженому піджаку зеленого кольору з леопардовим принтом від українського бренду NAVRO.

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У цьому сезоні анімалістичні принт – один з провідних трендів сучасної моди.

Ведуча "Світського життя" доповнила свій образ укороченими чорними брюками зі стрілками, а також класичними туфлями. З аксесуарів: стильний крислатий капелюшок, оригінальний ремінь з двома золотими пряжками і масивні золоті сережки у дусі 80-х.

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