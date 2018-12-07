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День Святого Миколая Х-фактор Новий рік 2019

Грайлива Белла Хадід у купальнику показала залаштунки зйомок

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Белла Хадід знялась для LOVE MAGAZINE - фото 1
Белла Хадід знялась для LOVE MAGAZINE / instagram.com/bellahadid

Популярна модель Белла Хадід потішила прихильників відео залаштунків зйомки для популярного журналу.

22-річна американська модель Белла Хадід встигає не лише працювати над своєю кар'єрою, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за дівчиною стежать понад 21 тис. підписників, адже вона намагається ділитись усім, що трапляється в її житті.

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Нещодавно Белла поділилась ефектним відео залаштунків фотосесії для відомого глянцю LOVE MAGAZINE. На ролику можна побачити красуню у купальнику з популярною ретро-зачіскою, яка бігає та позує перед камерою.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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