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Сара Джессіка Паркер проведе онлайн-зустріч з українськими фанами з ЦУМу у Києві

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Сара Джессіка Паркер - фото 1
Сара Джессіка Паркер / instagram

Американська актриса та зірка серіалу "Секс і місто" Сара Джессіка Паркер зустрінеться з українськими фанами у форматі онлайн. Про це повідомив київський ЦУМ, який анонсував прямий ефір з відомою актрисою на своїй сторінці в Instagram.

У публікації повідомляється, що голлівудська зірка Сара Джессіка Паркер поговорить з баїнг-директором ЦУМу Ольгою Чайкою і в прямому ефірі відповість на запитання українських шанувальників. Онлайн-зустріч відбудеться в честь запуску взуттєвого бренду актриси SJP by Sarah Jessica Parker в головному універмазі країни.

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Прямий ефір в Instagram пройде 26 січня о 17:00, а ставити питання американській зірці фани можуть вже зараз, залишивши коментар під публікацією ЦУМу.

"Більше не можемо мовчати! Мрія провести вечір за розмовою з Сарою Джесікою Паркер завдяки ЦУМ стає реальністю! Так, 26 січня о 17:00 на Instagram сторінці @tsum.kyiv відбудеться прямий ефір з улюбленою актрисою культового серіалу "Секс і місто", а нині дизайнером власного бренду взуття SJP by Sarah Jessica Parker. Під час онлайн-зустрічі з баїнг-директором ЦУМу Ольгою Чайкою головна fashionista світу розповість про найближчі плани з розвитку бренду, процес створення кожної колекції і свою улюблену пару взуття. Долучитися до такого довгоочікуваного стріму зможе кожен охочий: ставте нагадування на телефоні і залишайте під цим постом питання для Сари Джесіки Паркер. Найцікавіші з них Ольга Чайка озвучить в ефір 26 січня", – йдеться у повідомленні.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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