Вперше з 2018 року: Apple Watch 8 отримає оновлений дизайн, який підійде не кожному

Топова версія "розумного" годинника від Apple може отримати новий дизайн. Крім цього, очікується, що компанія цього року випустить не тільки Apple Watch Series 8, а й перший захищений девайс під назвою Apple Watch Pro.

Як стверджує Марк Гурман з Bloomberg, майбутні Apple Watch Pro отримають новий вигляд: дизайнери відмовляться від звичного прямокутного формату, який уже доволі впізнаваний для "розумного" годинника Apple.

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Відомо також, що годинник отримає екран збільшеного розміру (на 7%), через який підходитиме не всім. Марк Гурман стверджує, що збільшений гаджет буде доступний лише частині користувачів.

Що стосується оновленого дизайну, то форма майбутнього годинника буде ні круглою, ні квадратною. Марк Гурман описує новий вигляд Apple Watch Pro як еволюцію нинішньої прямокутної форми.

Щоб зробити пристрій витривалішим, компанія вибрала міцніший титановий сплав. Очікується, що поряд з деякими розширеними функціями, пов'язаними зі здоров'ям та фітнесом, пристрій отримав триваліший час автономної роботи. Годинник зможе працювати кілька днів без заряджання з використанням нового режиму низького енергоспоживання.

Apple Watch Pro буде представлено у вересні цього року разом з iPhone 14.

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