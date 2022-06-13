У найближчі роки смартфони можуть подорожчати настільки, що стануть предметами розкоші

На жаль, в аналітиків є не вельми втішні новини. Вони стосуються ринку смартфонів. Точніше того, наскільки сильно зростуть у ціні гаджети.

Як повідомляє PhoneArena з посиланням на джерело, смартфони обходитимуться у ще соліднішу суму. Станеться це після 2032 року, якщо ціни на гаджети продовжать рости з такою швидкістю, як вони це роблять зараз.

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Аналітики порівняли ціни за останні 10 років

Якщо у 2012 році флагманський смартфон iPhone 5 коштував 200 доларів, то зараз iPhone 13 Pro Max обходиться у 1100 доларів. А це означає, що за 10 років його вартість зросла на 452%. Якщо відповідна тенденція зберігатиметься, то яблучний гаджет до 2032 року може коштувати 6069 доларів.

Неабияк подорожчали за останні 10 років смартфони компаній Motorola та Huawei. Вартість цих гаджетів до 2032 року може досягати 3,3 тисячі доларів. Якщо говорити про відсоткове співвідношення, то мовиться про приріст на 233 та 221% відповідно.

Також зросли у вартості гаджети компанії Samsung. Їхні преміальні смартфони подорожчали за останні 10 років на 184%. Що стосується Nokia, то мовиться про 55%, а в OnePlus і Sony – 142 та 105% відповідно.

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