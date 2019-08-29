Samsung запатентувала Galaxy Fold 2

Так може виглядати Samsung Galaxy Fold 2

Після презентації свого першого гнучкого смартфона Galaxy Fold компанія Samsung запатентувала конструкцію другого покоління пристрою. На основі отриманої документації ресурс LetsGoDigital створив серію реалістичних рендерів, що показують дизайн майбутнього гаджета.

У патентній документації Samsung описала дві версії гнучкого смартфона: одна з моделей згинається вздовж, інша – поперек. У порівнянні з першим поколінням Galaxy Fold, оновлений смартфон отримає значно менший виріз під фронтальну камеру.

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Більш того, Samsung планує змінити конструкцію сенсорної панелі, замінивши спеціальну плівку на ультратонке гнучке скло. Зменшаться і рамки пристрою по периметру дисплея в порівнянні з Galaxy Fold першого покоління.

У Galaxy Fold 2 імовірно буде великий 8-дюймовий дисплей і оновлений процесор Snapdragon. Точних характеристик пристрою і інсайдерських витоків, пов'язаних з концептуальною моделлю, поки немає.

Вихід смартфона запланований на весну 2020 року.

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