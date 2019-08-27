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Samsung Galaxy Note10 + розібрали: що виявилося всередині смартфона

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Samsung Galaxy Note10 + всередині приховує сюрприз - фото 1
Samsung Galaxy Note10 + всередині приховує сюрприз

Представлений у середині серпня Samsung Galaxy Note10 + уже встиг пройти тест на міцність, обігнавши iPhone XS Max. Тепер же смартфон розібрав відомий блогер, з метою з'ясувати, як влаштований флагманський гаджет, і як легко він піддається ремонту.

Для зняття задньої панелі блогер використовував будівельний фен, канцелярський ніж, присоски та пластикову лопатку.

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Складність у демонтажі полягала в наявності закругленої кришки корпусу – один хибний рух може стати причиною поломки всієї панелі. З тильною кришкою не з'єднується жоден зі шлейфів або конекторів смартфона. Батарею Galaxy Note10 + прикриває плоска котушка безпровідної зарядки. В апараті таких елементів відразу два: невеликий для зарядки самого гаджета та бічний для живлення стилуса S-Pen.

Особливо важко піддавався розбиранню акумулятор, який виробник надійно приклеїв до корпусу. Під ним розташована тонка пластина вбудованого під дисплей сканера відбитку пальців. Під час розбирання був розкритий і радіатор рідинної системи охолодження.

Блогер розглянув всі модулі пристрою, включаючи блок з чотирьох камер з варіативною діафрагмою й оптичною стабілізацією, а також материнську плату, виконану за двошаровою технологією.

Розбирання Samsung Galaxy Note10 + наочно демонструє, чому компанія відмовилася від установки звичного 3,5-мм аудіопорту – в корпусі пристрою просто немає місця під роз'єм такого розміру.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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