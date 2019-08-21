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Samsung запатентувала альтернативу "розкладачки" Motorola RAZR

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Samsung готує конкурента гнучкому RAZR від Motorola - фото 1
Samsung готує конкурента гнучкому RAZR від Motorola

Слідом за публікацією вартості "розкладачки" Motorola Razr з гнучким дисплеєм, в мережі з'явився патент на схожий формфактор смартфона, але вже від південнокорейської Samsung і з абсолютно іншою технічною реалізацією.

Особливістю описаного в патенті гаджета стала можливість змінювати свою форму за бажанням користувача – варіантів складання смартфона відразу кілька. У центральній області пристрою є секція, конструкція якої дозволяє згинати дисплей у різних точках.

І ще: Стало відомо, коли покажуть гнучкий Motorola RAZR

Samsung запатентувала альтернативу 'розкладачки' Motorola RAZR - фото 349354

Більш того, запатентована "розкладачка" від Samsung може згинатися як всередину, так і назовні. Двопозиційне складання, на думку інженерів компанії, дозволить розширити сценарії роботи зі смартфоном, використовуючи його або в ролі плеєра, або для відеодзвінків, або як телефон. З огляду на такий ступінь свободи зміни форми, гаджет оснащений лише однією камерою, за допомогою якої, попередньо зігнувши гаджет, можна робити і селфі, і звичайні знімки.

Samsung запатентувала альтернативу 'розкладачки' Motorola RAZR - фото 349353

Перед прибирання в сумку або кишеню смартфон рекомендується складати дисплеєм всередину, щоб захистити матрицю від фізичних ушкоджень. Витягнута форма екрану, відповідно до доданої до патенту документації, дозволить працювати відразу з декількома додатками, відкриваючи вікна одне над іншим.

Згідно з чутками, "конкурента Motorola Razr" Samsung випустить в листопаді 2020 року.

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Джерело: phonearena
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