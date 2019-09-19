Samsung назвала пристрої, які отримають Android 10

Samsung планує оновити до Android 10 як мінімум 50 своїх пристроїв, 46 з яких – це смартфони і ще 4 – планшети. Шукайте серед них свій гаджет!

У це число увійдуть як флагманські моделі, так і відверто бюджетні. Наприклад, вся лінійка Galaxy A, Galaxy J і Galaxy M. Інша справа, що компанія не називає термінів виходу оновлень, а значить, розраховувати на те, що Samsung оновить хоча б половину пристроїв з цього списку в цьому році, не варто.

І ще: Samsung запатентувала Galaxy Fold 2

Процес оновлення може початися вже в найближчі кілька тижнів. З чуток, Samsung майже закінчила розробку One UI 2.0 на базі Android 10 і ось-ось готується випустити її бета-версію. До тестування, що логічно, привернуть тільки власників флагманських апаратів Galaxy S10 і Galaxy Note 10. Подейкують, що тестування розпочнеться вже в жовтні і триватиме місяць.

Попри те що апарати актуальних поколінь Samsung оновлює справно, розробники компанії не вважають чимось непристойним відкладати вихід апдейтів для моделей попередніх років. Особливо не щастить бюджетникам, які якщо і отримують нову версію Android, то тільки в найостаннішу чергу, що хоч і логічно, але неприємно, враховуючи те, з якою швидкістю свої смартфони оновлює та ж Nokia.

Читайте також: Блогер порівняв камери Google Pixel 4XL і Samsung Galaxy Note10+ : що з того вийшло