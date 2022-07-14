Салат з кабачків: рецепт літнього перекусу за 5 хвилин

Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився простим рецептом. Це сезонний літній салат з кабачків. Неочікуване поєднання інгредієнтів здивує. Спробуйте і ви!

Цей салат легко та швидко готувати. За 5 хвилин ви можете отримати чудовий легкий перекус і не докладати зусиль.

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"Хочу поділитися з вами одним з безлічі простих салатів – салат з кабачків з вишнею. Це прекрасне літнє поєднання обов'язково прийдеться вам до душі, а від одного аромату цього салату ви просто зійдете з розуму", – коментує Євген Клопотенко.

Інгредієнти:

Кабачок – 1 шт

Базилік – 2-3 гілочки

Вишня (свіжа або заморожена) – 150 г

Олія соняшникова – 2 ст. л.

Мед – 1 ст. л.

Сіль та перець – на смак

Рецепт салату з кабачків та вишні:

Кабачок помийте і наріжте кружальцями завтовшки приблизно 0,5 мм. Перекладіть в салатницю. 150 г вишень очистьте від кісточок і додайте в салатницю до кабачків. Якщо ви використовуєте заморожену вишню, то попередньо її необхідно розморозити. Помийте 2-3 гілочки базиліка, відокремте листочки від стебел і додайте в салат. Акуратно перемішайте. Заправку в салат краще додавати порційно. Тому розкладіть салат по тарілках. Додайте до салату дві столові ложки рослинної олії. Потім додайте одну столову ложку меду, розподіливши порційно. Посоліть і поперчіть на смак.

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