Кулінари поділилися секретом пишного та ситного омлету в духовці: покроковий рецепт

Омлети є одним з найпопулярніших сніданків серед українців. Їх готують з овочами, з м'ясними добавками і кожен прагне зробити його ситним і пишним. І кулінари розкрили секрет страви і розповіли, як приготувати незвичайний омлет.

Відмітна риса ситного та пишного омлету в тому, що в нього додають багато молока і готують в духовці, а не у сковороді. Необхідно використовувати невелику за площею форму, щоб омлет вийшов високий. Ще один секрет повітряного і смачного сніданку – всі продукти повинні бути в рівній кількості.

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Інгредієнти

Яйця – 10 штук;

Молоко – 500 мл;

Сіль, перець – на смак;

Масло вершкове – для змащування форми.

Спосіб приготування

Яйця немає потреби довго збивати, просто змішати з молоком, посолити і збити до однорідної маси. Беремо форму для випічки, змащуємо її шматочком вершкового масла або рослинною олією, виливаємо масу і ставимо в розігріту духовку до 180-200 градусів. Запікаємо до готовності – омлет повинен добре піднятися, стати рум'яним. Виймаємо з духовки, даємо трохи охолонути, ріжемо на порційні шматочки і подаємо до столу.

Омлет можна подавати зі сметаною або іншими соусами. Смачним виходить поєднання зі смаженими грибами, салатами і зеленню. Смачного!

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