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Кулінари поділилися секретом пишного та ситного омлету в духовці: покроковий рецепт
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Омлети є одним з найпопулярніших сніданків серед українців. Їх готують з овочами, з м'ясними добавками і кожен прагне зробити його ситним і пишним. І кулінари розкрили секрет страви і розповіли, як приготувати незвичайний омлет.
Відмітна риса ситного та пишного омлету в тому, що в нього додають багато молока і готують в духовці, а не у сковороді. Необхідно використовувати невелику за площею форму, щоб омлет вийшов високий. Ще один секрет повітряного і смачного сніданку – всі продукти повинні бути в рівній кількості.
І ще: Просто і смачно: ситний сніданок на швидку руку
Інгредієнти
- Яйця – 10 штук;
- Молоко – 500 мл;
- Сіль, перець – на смак;
- Масло вершкове – для змащування форми.
Спосіб приготування
- Яйця немає потреби довго збивати, просто змішати з молоком, посолити і збити до однорідної маси.
- Беремо форму для випічки, змащуємо її шматочком вершкового масла або рослинною олією, виливаємо масу і ставимо в розігріту духовку до 180-200 градусів.
- Запікаємо до готовності – омлет повинен добре піднятися, стати рум'яним. Виймаємо з духовки, даємо трохи охолонути, ріжемо на порційні шматочки і подаємо до столу.
Омлет можна подавати зі сметаною або іншими соусами. Смачним виходить поєднання зі смаженими грибами, салатами і зеленню. Смачного!
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