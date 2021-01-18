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Кулінари поділилися секретом пишного та ситного омлету в духовці: покроковий рецепт

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Як приготувати пишний омлет - фото 1
Як приготувати пишний омлет / botanichka

Омлети є одним з найпопулярніших сніданків серед українців. Їх готують з овочами, з м'ясними добавками і кожен прагне зробити його ситним і пишним. І кулінари розкрили секрет страви і розповіли, як приготувати незвичайний омлет.

Відмітна риса ситного та пишного омлету в тому, що в нього додають багато молока і готують в духовці, а не у сковороді. Необхідно використовувати невелику за площею форму, щоб омлет вийшов високий. Ще один секрет повітряного і смачного сніданку – всі продукти повинні бути в рівній кількості.

І ще: Просто і смачно: ситний сніданок на швидку руку

Кулінари поділилися секретом пишного та ситного омлету в духовці: покроковий рецепт - фото 443542

Інгредієнти

  • Яйця – 10 штук;
  • Молоко – 500 мл;
  • Сіль, перець – на смак;
  • Масло вершкове – для змащування форми.

Спосіб приготування

  1. Яйця немає потреби довго збивати, просто змішати з молоком, посолити і збити до однорідної маси.
  2. Беремо форму для випічки, змащуємо її шматочком вершкового масла або рослинною олією, виливаємо масу і ставимо в розігріту духовку до 180-200 градусів.
  3. Запікаємо до готовності – омлет повинен добре піднятися, стати рум'яним. Виймаємо з духовки, даємо трохи охолонути, ріжемо на порційні шматочки і подаємо до столу.

Омлет можна подавати зі сметаною або іншими соусами. Смачним виходить поєднання зі смаженими грибами, салатами і зеленню. Смачного!

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Джерело: youtube
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